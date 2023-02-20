Глава Минздрава: Шестеро пострадавших в ДТП в Смолевичском районе находятся в тяжелом состоянии 20.02.2023, 19:36

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Еще трое получили травмы средней степени тяжести.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что 6 пострадавших в ДТП под Минском, где произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршруткой, находятся в тяжелом состоянии, передает БелТА. Еще трое пассажиров маршрутки, по оценкам медиков, получили травмы средней степени тяжести.

Ранее в Минздраве сообщили, что пострадавших в ДТП - 10 человек, в том в числе двое детей - 11 и 17 лет. И добавили, что в Смолевичской ЦРБ некоторые пострадавшие находятся в отделении реанимации, двое - в отделении хирургии. Кроме того, троим пострадавшим проводится оперативное вмешательство.

Тем временем, Следственный комитет устанавливает личности 11 погибших в аварии под Минском.

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