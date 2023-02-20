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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

  • 20.02.2023, 19:55
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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

РФ обстреливает гражданские объекты, а ВСУ атаковали позиции личного состава врага.

Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двухлетнее, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы 23 населенных пункта, включая Новополь Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя в Донецкой области и Малиновке и Малой Токмачке Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них — Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

19 февраля, из артиллерии, российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины. Также, для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины, оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая «власть» в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, вынуждает ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате, у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

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