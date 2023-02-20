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МОК объяснил, как репрессированные белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024

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  • 20.02.2023, 20:30
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МОК объяснил, как репрессированные белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024

Спортсмены могут воспользоваться стипендией атлета-беженца.

Уже известно, что спортсмены из России и Беларуси из-за войны в Украине не смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже под флагами соответствующих стран. Но еще неизвестно, смогут ли они побывать там под нейтральными флагами. Но что делать тем белорусским спортсменам, которые репрессированы режимом Лукашенко и у которых нет шансов быть включенными в сборную, формируемую в Минске, под каким бы флагом она ни выступала? Международный олимпийский комитет прокомментировал «Позiрку» эту ситуацию.

«Спортсмены могут воспользоваться стипендией атлета-беженца. Чтобы иметь право на ее получение и быть выбранным в состав олимпийской сборной беженцев, спортсмен должен быть признан беженцем в стране своего проживания», — говорится в комментарии пресс-службы МОК.

В МОК подчеркнули, что стипендия атлета-беженца предоставляется только после подачи соответствующего заявления Национальным олимпийским комитетом страны, в которой находится спортсмен после вынужденной эмиграции.

Международный олимпийский комитет «поддерживает регулярные контакты с Белорусским фондом спортивной солидарности (БФСС) и администрацией НОК Беларуси», чтобы решать «любые конкретные проблемы, затрагивающие спортсменов и членов Белорусского олимпийского сообщества».

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