Салливан рассказал детали переговоров Байдена и Зеленского 20.02.2023, 20:37

2,058

Джейк Салливан

Фото: AFP

Переговоры были сфокусированы на ближайших месяцах войны в Украине.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 20 февраля в Киеве были сосредоточены на обсуждении нескольких предстоящих месяцев боевых действий. Об этом сообщает 20 февраля CNN со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, Байден во время своего визита в Киев был «очень сконцентрирован» на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел прийти к общему пониманию целей с украинским лидером.

Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что Байден и Зеленский во время переговоров уделили время обсуждению предстоящих месяцев с военной точки зрения и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя.

Как сообщает CNN со ссылкой на Салливана, лидеры государств говорили о потребностях Украины в энергетике и сфере инфраструктуры, гуманитарных нуждах воюющей страны и необходимой экономической поддержке.

Советник по нацбезопасности добавил, что собеседники также говорили «о политической стороне этого вопроса».

Он отметил, что Байден был «взволнован» во время своей поездки в Украину, поскольку он относился к этому визиту как к важной миссии.

Переговоры Байдена и Зеленского происходят в период, который Салливан охарактеризовал как критический момент в войне, когда Россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные оккупантами.

США надеются помочь Украине закрепить свои боевые успехи, регулярно отправляя ей оружие и боеприпасы. Но будущее пока остается неясным, поскольку Россия, похоже, перегруппировывается, пишет CNN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».