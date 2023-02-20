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Украинские военные метко разбомбили место, где базируется один из штабов россиян

  • 20.02.2023, 20:47
Украинские военные метко разбомбили место, где базируется один из штабов россиян

Перехват.

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре со знакомой, что ВСУ метко попали в место его командования.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

По его словам, украинские военные прямым попаданием попали в место, где сидит ротный с поварами и всем штабом. В результате этого был полностью уничтожен штаб. Россиянин рассказал, что от обстрела даже автоматы превратились в решето.

Однако он заметил, что на момент обстрела в импровизированном штабе не было никого из людей, что спасло его.

Затем он рассказал о том, что ему и его товарищам не сочли боевые выплаты. Он сказал, что из-за этого чувствует себя не комфортно.

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