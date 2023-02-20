Радио «Би-Эй» перестало вещать в канун своего 30-летия 1 20.02.2023, 21:01

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Оно обанкротилось.

Radio BA не работает уже десять дней, заметила Tochka.by. Также в эфир не выходят «Мелодии века», принадлежащие тому же юридическому лицу. Это связано с банкротством последнего.

Старейшая частная радиостанция Беларуси в FM-диапазоне — Radio BA — обанкротилась. Об этом порталу Tochka.by стало известно из нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Возможно, радио на привычной частоте снова заработает, но уже с другим собственником и именем. Но как быстро этой произойдет — неизвестно. Есть нюансы, которые сейчас пытаются разрешить: то, что называется спором хозяйствующих субъектов.

По некоторым данным, долги компании выкупило Главное хозяйственное управление Управделами Лукашенко.

Проблемы у BA возникли еще в начале пандемии коронавируса, когда заметно просел рынок рекламодателей и, соответственно, прибыль, которая не перекрывала расходы, в частности, на аренду помещений.

Первая частная радиостанция «Радио Би-Эй» заработала 24 марта 1993 года и стало первой частной белорусской станцией в FM-диапазоне. Учредителем выступило белорусско-американское предприятие «Би Эй Интернэшнл». В 1990-е «Радио Би-Эй» было успешным и богатым. В 1998-м предприятие открыло свой ночной клуб «Юла», который быстро обрел популярность среди молодежи, а в 2000-х открыло и аффилированную радиостанцию «Мелодии века».

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