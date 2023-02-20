В США рассказали о новом пакете военной помощи Украине на $450 миллионов 1 20.02.2023, 21:11

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Киеву передадут «Джавелины» и боеприпасы для HIMARS.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на 450 млн долларов — об этом официально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди прочего в него войдут боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения и противотанковые системы Javelin.

Объем нового пакета помощи составит 450 млн долларов. Оружие и боеприпасы поступят из запасов США, заявил Блинкен.

В Пентагоне уточнили, что в пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и минометные снаряды калибра 120 миллиметров;

четыре радиолокационные системы;

дополнительные противотанковые системы Javelin и подрывные снаряды;

около 2000 противотанковых ракет;

четыре боевые машины пехоты Bradley;

две тактические машины;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.

Отметим, в сообщении не говорится о передаче Украине планирующих авиабомб GLSDB с радиусом действия до 150 км — о том, что новый пакет помощи может включать этот вид оружия, ранее писал Reuters.

Блинкен также заявил о выделении Украине дополнительно 10 миллионов долларов США на помощь в ремонте энергоинфраструктуры, пострадавшей от «безжалостных атак ракетами и дронами РФ».

Напомним, о предыдущем пакете военной помощи Украине Байден объявил 25 января. В него войдут 31 танк Abrams, восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства, финансирование обучения, обслуживание и поддержка.

Новый пакет помощи Байден анонсировал во время визита в Киев 20 февраля. Президент США также cказал, что позднее на этой неделе его правительство объявит о дополнительных санкциях «против элиты и компаний, которые пытаются поддерживать российскую военную машину» и помогают ей обходить введенные ранее ограничения.

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