В США рассказали о новом пакете военной помощи Украине на $450 миллионов

В США рассказали о новом пакете военной помощи Украине на $450 миллионов1
- 20.02.2023, 21:11
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Киеву передадут «Джавелины» и боеприпасы для HIMARS.
Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на 450 млн долларов — об этом официально заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди прочего в него войдут боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения и противотанковые системы Javelin.
Объем нового пакета помощи составит 450 млн долларов. Оружие и боеприпасы поступят из запасов США, заявил Блинкен.
В Пентагоне уточнили, что в пакет вошли:
дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и минометные снаряды калибра 120 миллиметров;
четыре радиолокационные системы;
дополнительные противотанковые системы Javelin и подрывные снаряды;
около 2000 противотанковых ракет;
четыре боевые машины пехоты Bradley;
две тактические машины;
противопехотные мины Claymore;
приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники.
Отметим, в сообщении не говорится о передаче Украине планирующих авиабомб GLSDB с радиусом действия до 150 км — о том, что новый пакет помощи может включать этот вид оружия, ранее писал Reuters.
Блинкен также заявил о выделении Украине дополнительно 10 миллионов долларов США на помощь в ремонте энергоинфраструктуры, пострадавшей от «безжалостных атак ракетами и дронами РФ».
Напомним, о предыдущем пакете военной помощи Украине Байден объявил 25 января. В него войдут 31 танк Abrams, восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства, финансирование обучения, обслуживание и поддержка.
Новый пакет помощи Байден анонсировал во время визита в Киев 20 февраля. Президент США также cказал, что позднее на этой неделе его правительство объявит о дополнительных санкциях «против элиты и компаний, которые пытаются поддерживать российскую военную машину» и помогают ей обходить введенные ранее ограничения.