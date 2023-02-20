Япония выделит $5,5 млрд финансовой помощи Украине 3 20.02.2023, 21:36

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Новую поддержку анонсировал премьер-министр Японии.

Япония планирует предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Новую поддержку анонсировал премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на глобальном форуме в Токио, пишет Associated Press.

Он отметил, что Украина до сих пор страдает от российского вторжения, а ее население продолжает нуждаться в помощи для возвращения своей повседневной жизни и восстановления инфраструктуры, значительно поврежденной вражескими атаками.

Кисида также объявил, что к следующему саммиту «Большой семерки», который состоится в онлайн-формате 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, присоединится президент Владимир Зеленский. Премьер Японии выступит организатором заседания.

В своей речи глава японского правительства также объяснил, что почти год назад решил ввести санкции в отношении России, как государства Запада, из-за «сильной обеспокоенности тем, что Украина завтра может стать Восточной Азией».

По его словам, война РФ против нашей страны составляет вызов для всего существующего международного порядка, который демонстрирует конец эпохи после завершения Холодной войны.

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