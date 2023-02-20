Украинцы провели масштабные учения в Чернобыльской зоне у белорусской границы 20.02.2023, 21:51

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Сегодня, 20 февраля, в Чернобыльской зоне Объединенные силы провели масштабные учения у белорусской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обучение открыл командующий Силами обороны Украины Сергей Наев. Обучение проходило в 15 км от северной границы Киевской области.

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По легенде, группировка врага численностью примерно в роту пытается прорваться на территорию Украины.

Сначала враг нанес артиллерийский удар по нашим позициям, и ВСУ «артой» начали наносить ответные удары. Также противовоздушная оборона отработала по вероятной воздушной цели, а затем танки и пехота пошли на штурм и подавили противника.

На учениях, в ходе которых были задействованы новейшие образцы вооружения, находящиеся в Национальной Гвардии, также присутствовали военные атташе стран Североатлантического Альянса.

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