Foreign Policy: Сегодня калиновцы воюют за Украину, а завтра надеются вернуться домой и свергнуть Лукашенко 20.02.2023, 22:03

1,396

Авторитетный американский журнал написал о бойцах Полка Калиновского.

О своем знакомстве с бойцами белорусского полка Калиновского рассказывает журналист Foreign Policy Сэм Скоув.

Автор приводит истории отдельных участников полка. Среди них бывший 30-летний IT-специалист, 21-летний парень, который скрывался от призыва, 57-летний бывший электрик, который никогда не служил в армии, графический дизайнер, который был в штабе оппозиционного политика, а также активисты оппозиции.

Автор напоминает об особенностях политической ситуации в Беларуси. Он отмечает, что, как ни парадоксально, но именно паранойя Лукашенко в отношении внутренней оппозиции способствует вербовке белорусов в полк. Полк, по словам иностранного журналиста, является пунктом сбора белорусов-диссидентов.

Бойцы считают, что своим присутствием они показывают украинцам, что не все белорусы поддерживают войну России.

Они прекрасно понимают, что, помимо опасности погибнуть на поле боя, они не могут безопасно вернуться домой, так как возвращение означало бы длительный тюремный срок за пребывание в полку.

Бойцы мечтают об освобождении Беларуси.

«Полку придется пройти еще долгий путь, пока он не будет готов к борьбе с белорусским государством», замечает в конце автор статьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».