«Хочу на лифте еду, хочу — пешком иду» 20.02.2023, 22:19

Минчане, которые живут на разных этажах, рассказали о плюсах и минусах своих квартир.

На каком этаже жить лучше? Одним нравится попадать в квартиру первыми и быть ближе к природе, другие предпочитают быть четко посередине, а третьи мечтают смотреть на соседей и город свысока. Realt.by спросил у минчан, на каких этажах они живут, и узнал о плюсах и минусах выбора того или иного уровня.

«Могу высадить цветы — и их аромат будет в моей комнате»

Мария, 25 лет, 1-й этаж:

— Я искренне понимаю тех, кто любит смотреть в окно на город и фотографировать закаты. Но моей самой любимой квартирой была однушка в Курасовщине на первом этаже. Туда было удобно затаскивать велосипед. Сейчас в современных ЖК делают отдельные велопарковки, но жизнь в старых хрущевках — это постоянные силовые тренировки с поднятием велосипеда по лестнице. Еще мне нравился первый этаж за счет психологического комфорта. Я смотрю на улицу — я вижу землю, траву, двор, играющих детей. Могу помахать знакомой соседке из окна или увидеть, что такси уже подъехало. Могу высадить цветы в палисаднике — и их аромат будет в моей комнате. И, конечно, я не мешаю соседям своим шумом, могу спокойно заниматься аэробикой по видеоурокам, и никто не пожалуется на прыжки.

Конечно, в первом этаже есть и свои минусы. Если входная дверь в квартиру не очень плотная, вы будете слышать разговоры в подъезде, лай собак утром и вечером. Однажды летней ночью мне даже пришлось прикрикнуть из окна на тех, кто решил устроить вечеринку на нашей лавочке. А еще в старых домах на первых этажах холодные полы.

«Взяла велосипед и потащила его сама с восьмого этажа»

Анастасия, 23 года, 3-й этаж:

— До 17 лет я жила с родителями на 8-м этаже. Если в подъезде не работал лифт, то мне, конечно, было несложно, но вот моей бабуле было тяжело спускаться или подниматься. Правда, однажды в детстве лифт подвел и меня. В тот день я решила во что бы то ни стало покататься на велике. Дома я была одна. Взяла велосипед и потащила его сама с восьмого этажа. Спустить у меня его получилось, но вот покататься — нет. За время спуска велик максимально раздолбался и перестал ездить.

Потом я поступила в универ и снимала с подругой квартиру на 1-м этаже. Каждый день я просыпалась, как по «будильнику», от соседских разговоров под окнами и лая их собаки, которую они выгуливали. Это очень бесило. Еще соседи курили под подъездом, и этот запах шел мне в кухню и комнату. А однажды был случай: 23 февраля пьяный сосед перепутал подъезды и начал ломиться к нам с подружкой со словами: «Наташа, открой дверь или я тебя убью!» В итоге его никто не впустил, но он решил залезть в окно и выбил нам стекло. К счастью, подружка вовремя успела вызвать милицию, и его утихомирили.

Сейчас я живу на 3-м этаже — и это кайф. Хочу на лифте еду, хочу — пешком иду. И в окна никто не стучит.

«Мои окна — лучший телевизор после работы»

Павел, 44 года, 23-й этаж:

— Выбирая квартиру в новостройке, я хотел именно высокий этаж. В школьные годы, когда я жил с семьей на первом этаже, то всегда завидовал друзьям, что жили повыше. Сколько родители не убеждали меня, что первый этаж лучше девятого: не надо лифтом пользоваться, мяч можно скинуть — меня это не утешало.

Когда я смотрел свою первую собственную квартиру, то решил сразу ориентироваться на высокие этажи. А смысл покупать жилье в 25-этажной высотке на каком-нибудь 4-м этаже?! Самый последний этаж в моем случае стоил дороже, поэтому я взял квартиру на 23-м. В нашей трешке — панорамные окна, и я уже который год не перестаю любоваться открывающимися видами. Ни рассветы, ни закаты мне теперь никто не заслоняет. Рядом с нашим столбиком расположен частный сектор и девятиэтажки, поэтому из моей квартиры в хорошую погоду можно рассмотреть чуть ли не полгорода.

Для меня мои окна — лучший «телевизор» после работы. Да и все знакомые, когда приходят к нам, сразу идут посмотреть, а что там видно. С лифтом или подъемом тяжестей на этаж особых вопросов не было. Да, было за пару лет, что один или два раза лифты не работали (света не было или еще что-то), ну поднялись как-то домой. Потихоньку. Это же не каждый день происходит. Плюсов однозначно больше!

«Уся вуліца бачыць, што адбываецца ў цябе ў хаце»

Пётр, 22 года, 1-ы i 12-ы паверх:

— Я жыў на першым i на апошнiм паверхах.

Спачатку плюсы першага паверха: на вуліцу можна выйсці за хвіліну, не трэба падымацца на ліфце, калі трэба завесці многа мэблі, можна не надрываць спіну і клапоціца аб тым, што ўсе гэта не ўлезе у ліфт.

Але ж мінусы тут таксама ёсць: уся вуліца бачыць, што адбываецца ў цябе ў хаце, пыл і бруд ад дарогі заўседы ў цябе на вокнах, чутна як суседзі ідуць на працу.

Плюсы апошняга паверха: высока, нікога не чутна, ніхто не ходзіць па галаве. Мінусы: жах, калі ліфт ламаецца, а табе трэба занесці у кватэру новую лядоўню, у сязон вакацый трэба доўга чакаць гарачую ваду, вентыляцыю трэба заклейваць, таму шта к табе у хату цяне ўсе, што гатуюць суседзi з усiх 11 паверхаў.

«На окна может прилететь грязь от соседей»

Екатерина, 33 года, 1-й этаж:

— Я живу в девятиэтажном панельном доме на первом этаже. Плюсы жизни внизу такие — отсутствие платы за лифт; мобильность и удобство (притащить домой велик — без проблем); здесь ты ближе к природе; ты не можешь никого затопить и можешь больше позволить себе в плане шума; если забыл ключи — можно влезть в окно.

К сожалению, минусы первого этажа я тоже прочувствовала. К примеру, тут все-таки маловато солнца; на наши окна может прилететь грязь от соседей, которые выкидывают вниз окурки и кормят птиц всякой дрянью; чужие люди могут заглянуть к тебе в окно (особо не походишь в трусах). Еще из неприятностей — как-то в подвале прорвало трубу, и в нашей квартире вздулся деревянный пол, его пришлось менять. Также есть вопросы со звукоизоляцией — так, у нас слышно, как по трубе течет канализация со всех этажей. Ну и немного напрягает то, что первый этаж — проходной. Тут бывают жильцы всего подъезда, то есть постоянно кто-то проходит мимо твоего тамбура.

«Самое приятное, что над тобой никто не скачет»

Алеся, 43 года, 5-й этаж:

— За свою жизнь я жила на 1-м, 5-м, и 8-м этажах. И пришла к выводу, что для меня лучше всего жить на последнем этаже. Главная причина — отсутствие соседей сверху. В детстве я жила на первом этаже. Это был весело. Не нужно было пользоваться лифтом — до верхних кнопок и не каждый ребенок доставал. Со школы можно было первой попасть домой. Также быстро можно было выбежать из дома на прогулку. Этаж был не низкий, но пару раз папа спускал меня на детскую площадку прямо с балкона, чтобы быстрее.

Затем мы переехали в другой район на 8-й этаж. Обозревать мир свысока было непривычно. К примеру, подходить к краю балкона без страха я так и не научилась. А вот рассматривать крыши соседних домов было интересно. Лифт не напрягал, да и перебоев с электричеством, чтобы часто приходилось ходить пешком, не припомню. Главное, что напрягало — семья сверху. Они то прыгали, то бегали, то чинили мебель.

В итоге, мы снова переехали и теперь уже на последний этаж пятиэтажного дома. Для меня это лучший вариант! Да, до квартиры надо дойти пешком по лестнице, но мы уже привыкли. У нас на пятом этаже — тишина и красота. Тамбур с соседями мы даже не закрываем. Сюда не доходят ни рекламные агенты, ни посторонние — всем просто тупо лень подниматься. Доставщики оставляли товары у меня под дверью, и за целый день никому до них не было дела. А самое приятное — над тобой никого нет. Никто не скачет, не стучит, не будит тебя утром. При этом 5-й этаж — это не слишком высоко, чтобы совсем оторваться от земли, но и не слишком низко. Так, весной я с удовольствием слушаю птичек, которые живут на деревьях по соседству.

«Оптимальный вариант — не сыро и не жарко»

Наталья, 57 лет, 2-й этаж:

— Несколько лет назад мы построили квартиру в Копище на втором этаже, хотя можно было выбрать другой этаж. До этого приходилось жить в общежитии на 4-м этаже и в хрущевке на 3-м этаже.

Второй этаж показался нам самым оптимальным вариантом. Там не сыро, как может быть на первом, и не жарко летом, как может быть на последнем этаже.

Повезло и с тем, что под нами на первом этаже находится коммерческое помещение. Конечно, если бы там был продуктовый магазин, то я вряд ли чувствовала бы себя хорошо — ведь где продукты, там могут быть и тараканы. Но под нами открылся магазин с товарами для пивоварения. Никаких тараканов там нет. А главное — мы никому не мешаем. Праздновали новый год, с гостями танцевали, шумели, и я радовалась, что под нами никого нет, и жалоб не будет.

Единственный момент — буквально под нашими окнами находится детская площадка. Зимой тут тихо, но вот летом детские крики могут длиться целый день. Это напрягает. В остальном в жизни на втором этаже я вижу только плюсы.

«Если отпускаешь ребенка, сверху его видно в любой точке двора»

Вадим, 32 года, 18-й этаж:

— Я всю жизнь жил на втором этаже, и мне очень хотелось жить на самом высоком этаже. В итоге, с семьей мы купили самую высокую квартиру из доступных на тот момент. Сегодня мы очень довольны жизнью на 18-м этаже. Кроме очевидного — восхитительного вида и большого обзора на весь двор (если отпускаешь ребенка, его видно в любой точке двора), немаловажный плюс еще в том, что в квартире можно ходить почти без одежды и мало кто тебя увидит. К тому же, если жить на самом высоком этаже, то вокруг меньше соседей, которые создают посторонние звуки. Также на высоте нет комаров или другой мошкары, не слышно шумов с улицы, звука машин или лая собак.

Минусы — сломанный лифт (такое было один раз) и время, затраченное на спуск на лифте, особенно когда он делает несколько остановок на разных этажах. Также порой бывает слабый напор воды, но это, наверное, зависит от дома.

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