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Резников сообщил, сколько батальонов сформирует Украина из танков Leopard

  • 20.02.2023, 22:28
  • 2,564
Резников сообщил, сколько батальонов сформирует Украина из танков Leopard
Алексей Резников

Поставки немецких танков будут зависеть от сроков подготовки украинских экипажей.

Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2.

Об этом 20 февраля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, его цитируют УНИАН.

«Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1, – сказал Резников. – И также будут танки Challenger 2 и Abrams, и легкие танки AMX-10 из Франции».

Глава Минобороны выразил надежду, что Leopard 2 Украина получит до апреля.

Поставки немецких танков будут зависеть от сроков подготовки украинских экипажей, отметил Резников.

Министр обороны Украины 20 февраля в Киеве провел встречу с президентом США Джо Байденом.

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