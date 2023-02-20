Редактор спецпроектов портала «Автобизнес» осужден на 2,5 года колонии 4 20.02.2023, 22:39

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Юрий Гладчук

Его признали виновным в «оскорблении Лукашенко».

Редактор спецпроектов портала «Автобизнес» Юрий Гладчук осужден на 2,5 года колонии, пишет «Новы час» со ссылкой на свои источники.

Уголовное дело рассматривал суд Фрунзенского района Минска. Его признали виновным в «оскорблении Лукашенко» и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Правозащитники признали Гладчука политзаключенным.

Сотрудников портала «Автобизнес» — главного редактора Юлию Мудревскую, редактора портала Вадима Зенкевича и редактора спецпроектов Юрия Гладчука — силовики задержали 16 июня 2022 года. Вскоре стало известно об уголовных делах. Мудревскую осудили на 1,5 года колонии по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

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