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Блинкен и Эрдоган обсудили поддержку Украины

  • 20.02.2023, 22:49
Блинкен и Эрдоган обсудили поддержку Украины

Госсекретарь США совершил свою первую поездку в Турцию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля в Анкаре (Турция) встретил с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Среди прочего, они обсудили поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Оба лидера также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества в двусторонних вопросах, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность», – говорится в сообщении.

Встреча состоялась в зале для почетных гостей столичного аэропорта «Эсенбога» в закрытом для прессы режиме, отметило агентство Anadolu.

«Сегодня мы встретились с президентом Эрдоганом в Анкаре, чтобы выразить соболезнования всем, кто пострадал от землетрясений, и обсудить неизменную приверженность Соединенных Штатов оказывать всю необходимую помощь нашему союзнику по НАТО Турции», – написал Блинкен в Twitter.

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