Блинкен и Эрдоган обсудили поддержку Украины

Госсекретарь США совершил свою первую поездку в Турцию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля в Анкаре (Турция) встретил с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Среди прочего, они обсудили поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Оба лидера также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества в двусторонних вопросах, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность», – говорится в сообщении.

Встреча состоялась в зале для почетных гостей столичного аэропорта «Эсенбога» в закрытом для прессы режиме, отметило агентство Anadolu.

«Сегодня мы встретились с президентом Эрдоганом в Анкаре, чтобы выразить соболезнования всем, кто пострадал от землетрясений, и обсудить неизменную приверженность Соединенных Штатов оказывать всю необходимую помощь нашему союзнику по НАТО Турции», – написал Блинкен в Twitter.

Met with President Erdogan today in Ankara to extend condolences to all those affected by the earthquakes and to discuss the United States’ ongoing commitment to provide all needed assistance to our NATO Ally Türkiye. pic.twitter.com/GVn89EE8vI