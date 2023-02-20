Около 30 стран призвали МОК не допустить белорусов к Олимпиаде 20.02.2023, 23:02

Это касается и россиян.

Правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью их «нейтралитета».

Об этом сообщает издание Politico.

Ранее МОК заявил, что изучит возможность того, чтобы российские и белорусские спортсмены могли выступать в Париже под нейтральным флагом. Это вызвало возмущение в Киеве, а теперь получило конкретный ответ со стороны союзников Украины, подчеркивает издание.

В письме около 30 стран отметили связи между спортом и военными в России и Беларуси.

«Пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей по поводу действенности модели "нейтральности" не будут решены, мы не согласны с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям», - говорится в письме.

Кроме того, «в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены», заявили страны.

Они подчеркнули, что на фоне жестокости президента России Владимира Путина, в Украине «нет никаких практических причин отходить от режима исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК в своем заявлении от 28 февраля 2022 года».

«У нас есть серьезные сомнения в том, насколько реально для российских и белорусских олимпийских спортсменов соревноваться под нейтральным флагом - на условиях МОК об отсутствии идентификации со своей страной - когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов», - добавляется в заявлении.

Страны отметили, что сильные связи и аффилированность российских спортсменов с российскими военными также вызывают явную озабоченность.

«Поэтому наш коллективный подход никогда не являлся дискриминацией только по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены МОК», - говорится в обращении.

Письмо подписали представители правительств Германии, Великобритании и США, а также Франции. Подпись французов нанесет МОК наибольшую головную боль, поскольку Париж будет принимать Олимпийские игры.

В число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

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