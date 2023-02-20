Боррель: Украине надо срочно передавать все боеприпасы, которые есть на складах армии ЕС 1 20.02.2023, 23:06

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Жозеп Боррель

Руководители МИД стран ЕС обсудили, как можно обеспечить Киев необходимым количеством боеприпасов.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал членов ЕС передать Украине имеющиеся у них запасы боеприпасов, в которых украинская армия остро нуждается для противостояния РФ. Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, пишет «Европейская правда».

«Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше [боеприпасов] и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сказал Боррель.

В то же время дипломат ЕС заявил, что «в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы — передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы».

«Мы не должны ждать, пока их [боеприпасы] изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько, сколько можем», — отметил он.

Боррель заявил, что руководители МИД стран Евросоюза на заседании обсуждали, как можно обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов для ведения действий против российской оккупационной армии.

«Но это вопрос скорее к министрам обороны, чем к руководителям МИД. И мы представим конкретные предложения министрам обороны на следующем заседании Совета ЕС 7−8 марта», — анонсировал еврочиновник.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

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