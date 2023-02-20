Глава МВФ посетила Ирпень и встретилась с Зеленским
- 20.02.2023, 22:30
Кристалина Георгиева приехала в Украину обсудить кредитную программу на $15 млрд.
В понедельник, 20 февраля, в Украину с визитом, кроме американского президента Джо Байдена, приехала также директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Офис президента Украины сообщил, что она посетила Ирпень, а затем встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
Во время разговора с Зеленским она заявила, что следит за событиями в Украине и высоко оценивает деятельность государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение, передает liga.net.
«Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию», – сказала она.
Георгиева заявила, что утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами, и была поражена тем, как восстановился город после военных действий.
Зеленский поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.
Директор МВФ также отдельно встретилась с членами Кабинета министров, в том числе премьером Денисом Шмыгалем, министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко.
Они коснулись возможности создания новой многолетней обширной программы объемом более $15 млрд. Планируется, что программа МВФ будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению.
«Рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий правительства по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну», – отметил Шмыгаль.