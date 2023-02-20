Глава МВФ посетила Ирпень и встретилась с Зеленским 20.02.2023, 22:30

Фото: Офис президента

Кристалина Георгиева приехала в Украину обсудить кредитную программу на $15 млрд.

В понедельник, 20 февраля, в Украину с визитом, кроме американского президента Джо Байдена, приехала также директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Офис президента Украины сообщил, что она посетила Ирпень, а затем встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора с Зеленским она заявила, что следит за событиями в Украине и высоко оценивает деятельность государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение, передает liga.net.

«Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию», – сказала она.

Георгиева заявила, что утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами, и была поражена тем, как восстановился город после военных действий.

Зеленский поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

Директор МВФ также отдельно встретилась с членами Кабинета министров, в том числе премьером Денисом Шмыгалем, министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко.

Они коснулись возможности создания новой многолетней обширной программы объемом более $15 млрд. Планируется, что программа МВФ будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению.

«Рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий правительства по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну», – отметил Шмыгаль.

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