Премьер Нидерландов: Если РФ используют ядерное оружие, то США ударят в ответ, 21.02.2023, 5:07

Марк Рютте

И этот ответ будет куда более мощным.

Нидерланды хотят, чтобы Украина выиграла войну, которую в феврале 2022 года начала Россия, но выбор тактики – с чего начинать, что делать – это должно быть решением Киева.

Об этом в интервью «Европейской правде», опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Я не буду указывать [президенту] Владимиру Зеленскому, что ему делать… Мы не можем это решать за Украину. Вы должны победить, а мы хотим вам помочь – и потому уже помогаем, оказывая значительную военную поддержку. Но это не мне решать, что делать или что не делать с [оккупированным] Крымом. Это вопрос к украинскому правительству», – подчеркнул Рютте.

Представитель СМИ в беседе с премьером Нидерландов отметила, что США непублично говорят, что военная деоккупация Крыма – «красная линия» для президента РФ Владимира Путина, имеющего ядерное оружие, которым он «любит угрожать».

«Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ, и этот ответ будет куда более мощным. США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск, – считает Рютте. – Если же говорить о военном возвращении Крыма, то я полностью принимаю то, что говорят об этом Соединенные Штаты, но лично я стараюсь стоять в стороне от этого вопроса. Я не хочу давать советов Зеленскому. Вы так смелы! То, что вы делали в прошлом году – это невероятно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».