Игра против Путина перешла в эндшпиль 3 Альфред Кох

21.02.2023, 8:08

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Создается несущая конструкция, которая определит международный порядок на весь 21-й век.

Подошел к концу триста шестьдесят второй день войны. Линия фронта за прошедшие сутки никак не изменилась. Как давно уже говорит Путин (а ему можно верить: он ведь никогда не врет) - «специальная военная операция идет в строгом соответствии с заранее утвержденным планом». Тут уж не убавить, не прибавить. Реально «отлил в граните».

Тем временем Байден, без всякого согласованного плана (тем более - заранее) взял, да и приехал в Киев. И шесть часов на пару с Зеленским гулял по городу и при этом делал различные заявления. Про 700 танков для ВСУ, тысячи бронемашин, 50 РСЗО (видимо - HIMARS), тысячу артиллерийским систем и два миллиона снарядов.

А после прогулки уехал в Варшаву, в которой он дождется путинского Послания Федеральному собранию, чтобы потом выступить с программной речью. В ней он, видимо, и изложит свое видение окончания войны. Боюсь, что это его видение не понравится Путину. Но не будет заглядывать так далеко вперед. Нам еще предстоит послушать самого Путина. Может он нас удивит здравомыслием? Чем черт не шутит?

Пылкий Медведев разразился комментарием по поводу визита Байдена в Киев и сообщил публике, что это Кремль разрешил Байдену прилететь туда и в неизбывной своей доброте обещал его там не убивать. Ну, в этом мы и не сомневались ни минуты, поскольку про доброту Кремля мы знаем очень хорошо. А некоторые из нас - даже на собственной шкуре.

Финалом всех этих речей и заявлений будет обещанный Китаем план мирного урегулирования российско-украинской войны, который тот обещал обнародовать 24 февраля, как раз в годовщину этого безумия.

Я не знаю, что такого может предложить Пекин, чтобы это устроило обе стороны. Но я не думаю, что это будет что-то работоспособное. Российский вариант перемирия «с учетом реалий» состоит в фиксации сегодняшнего положения. Украинский - в полном выводе российских войск со всей международно-признанной территории Украины. И я не вижу здесь возможности для компромисса.

Но может мне не хватает воображение? Может китайцы знают то, чего я не знаю? Может у них есть какой-то тайный ключик к сердцу Путина? Поживем - увидим. В лучшем случае они действительно предложат что-то оригинальное, но, при этом, работоспособное. А в худшем - отделаются общими фразами про «давайте жить дружно» и «миру - мир».

Плохая версия состоит в том, что они предложат какой-то план урегулирования сильно смещенный в пользу Москвы. Назовут его реалистичным, разумным и единственно возможным. А когда Киев его отвергнет, используют как основание для открытой поддержки Москвы, поскольку она поспешит с этим планом согласиться. Я даже не исключаю, что это будет пошлое шоу заранее согласованное с Путиным.

Нынешний китайский лидер слишком идеологизирован и не так прагматичен, как его предшественники. Его нескрываемый антиамериканизм может заставить его забыть об объективных интересах Китая в продолжении экономического сотрудничества с Западом. Хотя, с другой стороны, Китай сейчас не в таком хорошем состоянии, чтобы рисковать этим сотрудничеством. И сотрудничество с Западом для него намного важнее, чем торговля ворванью и пенькой с дикими московитами.

Так или иначе, предстоящая неделя обещает быть интересной и, возможно, от нее зависит как сложится весь этот год. Однако уже сейчас можно сказать, что, по всей видимости, Байден принял решение баллотироваться на второй срок. И стержнем его избирательной кампании станет победа над Путиным. Иначе бы он не приезжал в Киев и не делал таких однозначных заявлений.

Жребий брошен и откатить назад ему будет трудно. После афганского конфуза демократы должны продемонстрировать какой-то очевидный и масштабный внешнеполитический успех. Иначе их партию ждет катастрофа и развал. Она и так состоит фактически из двух партий: леваков Берни Сандерса и центристского истеблишмента «а ля семейки Клинтонов - Обам».

Байден потому и собирается в таком почтенном возрасте на второй срок, что он является уникальной фигурой, которая пока еще может связать эти две совершенно различные части формально одной партии. Таким образом, поражение Байдена чревато просто развалом великой «партии Ослов».

Его визит в Киев является ставкой, которую он не может проиграть. Во всяком случае так это сегодня видится. Что будет завтра - одному Богу известно.

Итак игра перешла в эндшпиль. И от следующих пары недель зависит то, как мир будет выглядеть следующие несколько десятилетий. Мы воистину живем в великое время. На наших глазах создается та несущая конструкция, которая и определит международный порядок на весь этот век. Так же как в свое время его определили Ялта и Потсдам.

И сегодняшние события лишь придали мне уверенности. И я с еще большим основанием могу сказать: наше дело правое. враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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