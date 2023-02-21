Видеофакт: Российский «Солнцепек» ударил по своим 2 21.02.2023, 8:28

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Тяжелая огнеметная система накрыла позиции войск РФ.

В сети опубликовали видео выстрела системы ТОС-1 «Солнцепек» по армии РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Видео, на котором зафиксирована работа вражеской тяжелой огнеметной системы, снято дроном.

Беспилотник сначала показывает заснеженную местность на неустановленном участке фронта.

Следующий кадр – яркая вспышка: взорвался реактивный снаряд.

Уже через несколько секунд вспышка гаснет - на месте взрыва едва заметный дымок.

В описании к видео указано, что россияне, стреляя из ТОР-1, промахнулись – попали по собственным позициям.

Пока неизвестно, где именно происходят события. Впрочем, на портале РИА «Новости» именно в этот день появился репортаж, в котором демонстрировалось использование «Солнцепека» в Луганской области.

Военный армии РФ уверяет, что отработал с «ювелирной точностью»: бил по позициям ВСУ, хотя совсем рядом были десантники армии РФ.

Возможно, именно эти выстрелы российского солдата запечатлены на видео, опубликованном Цаплиенко.

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