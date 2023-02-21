«Россия самоуничтожится в течение года» 2 21.02.2023, 8:33

5,226

Процесс уже запущен.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов очертил цели Украины в войне и указал на вероятный сценарий ее исхода для РФ.

«Освобождение украинской земли и вытеснение врага за пределы границ 1991 года», - заявил Алексей Данилов в интервью изданию The Sun еще раз обратил внимание на наличие официальной военной цели Украины.

Накануне годовщины полномасштабного российского вторжения Данилов провел откровенную беседу с журналистами, указал на тот факт, что Путин повторит судьбу Гитлера, поскольку он является его «кармическим двойником», при этом войдет в историю РФ как человек, который привел страну к краху и способствовал ее разрушению.

«Путин уверенно войдет в историю РФ как ее разрушитель…..На следующий год меня более всего волнует вопрос того (пока Запад не осознал), что Россия развалится. Это неизбежно, и процесс уже запущен», - акцентировал Данилов.

Глава СНБО отметил, что Путин вынашивал планы по разделению Украины по корейскому сценарию. Их реализация могла дать российскому диктатору возможность оправдаться перед народом и указать на достижение «победы».

Справедливым выходом из ситуации Данилов считает «появление украинских танков на Красной площади», причем глава СНБО не исключил такой вариант. Такой исход событий автоматически бы означал полную победу Украины.

Данилов выразил благодарность Западу за оказание эффективной помощи и поддержки, а также выразил надежду на то, что страны-партнеры проявят силу и сплоченность в деле противостояния агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».