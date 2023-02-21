Удар под дых Владимир Огрызко

21.02.2023, 8:54

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Байден отвесил громкую пощечину главе Кремля.

Путин вчера получил «удар под дых» политический, дипломатический, эмоциональный — какой хотите. Почему? Потому что это значит, Джо Байден, а в его лице Запад, продемонстрировал Путину, что его не боятся. Киев — в досягаемости российских ракет. Но, несмотря на это, и, особенно, учитывая уровень безопасности, который требуется для президента США, этим пренебрегли. Фактически, американцы говорят Путину «мы не боимся твоей угрозы, твоя угроза — это фикция. Мы этого боялись, но через год поняли, что твое чучело под названием вторая армия мира является лишь чучелом».

Что это значит для украинцев?

Сейчас, несмотря на объявление только об определенных видах вооружений, будет обсуждаться все, что поможет Украине перейти в контрнаступление и начать реальное освобождение территорий.

Значит ли это, что в Америке поддерживается идея полного развала России после нашей победы? Пока вряд ли. И, кстати, дискуссии в Мюнхене показали: так далеко политическая мысль Запада еще не идет.

То есть дать Украине восстановить свою территориальную целостность — да. Дать Украине разломать империю — нет. По меньшей мере, пока.

На это есть множество рассуждений и обстоятельств. Но пока мы констатируем факт. Это вовсе не означает, что мы должны остановиться в своей работе дальше, но нужно исходить из этой реальности, которая является состоянием на сегодняшний день и, скорее всего, пока будет трудно убедить и Байдена, и Макрона, и Шольца, и всех остальных. что Россия должна развалиться. Хотя это ничего не значит. У нас есть пример развала СССР, когда история не слушалась того, что говорили сильные мира сего.

Теперь относительно того, что происходит в Москве.

Там происходит не только визит главы внешнеполитического ведомства Китая Вана И, но и подготовка к выступлению Путина перед так называемым Федеральным собранием. И мне кажется, что сейчас там быстро переписывают очень много частей его выступления после того, что сказал Байден в Киеве. Ведь главная задумка путинского выступления заключалась в том, мол, «мы будем продолжать свое победное наступление, нас не запугать, Россия будет на стороне (с их точки зрения) правды и справедливости».

Теперь, думаю, им придется менять тональность выступления. Потому что визит Байдена является четкой демонстрацией того, что Запад непреклонен, и если даже президент США рискует находиться сегодня в Киеве, это значит, что риск оправдан. Поэтому, думаю, призыв Путина к тем же китайцам или северным корейцам, или иранцам (если такое произойдет) просто повиснет в воздухе. Потому что для всех тех, кто еще думает о поддержке России, этот визит Байдена очень неопровержимое доказательство того, что играть здесь не стоит, Запад стоит крепко на защите Украины и на стороне Украины.

А Китай предложит 24 февраля, как и обещал, мирный план, который, по моему мнению, будет подыгрывать московской линии и будет выглядеть примерно так (потом посмотрим, насколько наши прогнозы совпадают): будет предусматривать отвод российских войск на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, при том что Крым и Донбасс остаются под Россией и на этой основе замораживание конфликта и мирные переговоры, которые должны, по мнению китайцев, поставить точку в этой войне.

Думаю, вот именно с этим Ван И приехал в Москву. С этим Китай будет выступать 24 числа, как и пообещал, для того чтобы продемонстрировать свое миролюбие. А заявления о том, что Китай выступает за территориальную целостность, останутся на потом, чтобы, мол, «спорные территории» будут подлежать дополнительному обсуждению на мирной конференции. Вот что-то в таком духе.

Китай имеет очень хитрую позицию. Он понял, что Россия больше не игрок, и ему нужно иметь Россию более или менее целостную для того, чтобы получать от нее дешевые энергоресурсы (что уже сейчас и происходит) и ему совсем не нужны никакие тектонические изменения в РФ, потому что неизвестно, что будет на ее руинах, как нужно будет выстраивать отношения с теми, кто придет к власти в тех или иных регионах РФ. А с другой стороны, Китай будет это свое «миролюбие» продавать на Запад, мол, «мы действительно хотим, чтобы война закончилась, поэтому давайте будем думать о сотрудничестве, а не о борьбе Китая с США или Китая с Западом. Так что мы предлагаем действительно хороший миролюбивый вариант. Вы ведь жили восемь лет подряд в такой ситуации. А что сейчас вам не нравится? Вот давайте вернемся на то, что уже было, ну и подведем черту. А то, что это несправедливо, ну а что, разве все в жизни справедливо…». Так что, думаю, Китай будет продолжать игру «и вашим, и нашим» и именно для этого будет выдавать эти псевдомиролюбивые инициативы, чтобы задобрить с одной стороны Путина, а с другой стороны, не испортить отношения с Западом.

На пресс-конференции в Киеве от Байдена прозвучали слова «мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты». Не резануло ли мне это «впереди тяжелые годы»? Не знаю, что он подразумевал под «годами». Лет войны, безусловно, не будет. Это очевидно и это ясно для всех. Времени и усилий для «лет войны» у нас просто нет. Поэтому, думаю, будут не годы войны, а месяцы, чтобы переломить ее ход. И здесь роль США является определяющей. И если Байден отсюда уехал с твердым убеждением, что к танкам, которые тоже были своего рода темой, закрытой для обсуждения, но затем стали темой танковой коалиции, прибавится тема не истребителей, а в первую очередь, дальнобойных ракет, а на втором этапе истребителей. тогда это не будут годы совершенно точно. Если украинская артиллерия будет покрывать Крым и полностью Донбасс, то тогда вопрос освобождения украинской территории будет измеряться явно не годами, а неделями.

Владимир Огрызко, nv.ua

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