Россия попыталась обстрелять Харьков, но все ракеты упали в Белгородской области 2 21.02.2023, 9:35

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Появилось видео «дружественного огня» РФ по своей территории.

20 февраля российские оккупанты снова сделали попытку произвести обстрел Харьковщины с территории Белгородской области. Однако на этот раз все запущенные ракеты остались «на Родине» и упали на территории РФ.

Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник «Марсель». В сети распространились кадры пусков и последующих падений ракет на территории Белгородской области.

В 22:33 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Местные источники сообщили о выходе ракет с Белгородской области, однако все они упали на территории РФ.

«Все ракеты С-300 (около 5-6), которые запустили из БНР в Харьковскую область, остались «дома» у врага. Там лучше все «по-домашнему», – добавил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей «Марсель» Мельник.

При этом, местные Telegram-каналы Белгородской области также сообщили о выходах ракет.

В российских каналах начали распространять видео – они утверждают, что это, якобы, работа ПВО.

«Еще видео вылетов из БНР. Это похоже на работу ПВО, тем более учитывая прилеты в Шебекино», – пишут оккупанты.

Однако, на кадрах с другого ракурса четко видно, что российские ракеты просто не долетели до цели и упали в РФ.

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