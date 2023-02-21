закрыть
21 февраля 2023, вторник, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Штанишки по размеру

2
  • Андрей Окунь
  • 21.02.2023, 9:40
  • 4,066
Штанишки по размеру
фото: ТАСС

Амбиции Кремля скукожились до мелких стычек и бессмысленных лобовых атак.

Президент Владимир Путин сегодня будет благодарить Россию за мужество, хвалить солдат за боевые подвиги и превозносить экономику, выстоявшую под натиском мировых санкций. Он будет успокаивать россиян и провожать их в длинные выходные обещаниями новых побед. Правда, за последний год ситуация изменилась таким образом, что никто уже и не сможет назвать критерии победы России в войне с Украиной.

Еще год назад российская власть замахивалась на Киев. Путин грезил созданием огромного союзного государства и мечтал о геополитическом реванше за все прошлые обиды. Но случилось то, что и должно было. Размах боевых действий скукожился до мелких стычек и бессмысленных в стратегическом плане лобовых атак. Жизнь одела всех в штанишки по размеру, и на военное руководство России налезли самые маленькие: теперь оно вынуждено хвалиться захватами маленьких сел, потому что на большее не способно.

На фоне приближающейся годовщины войны, нам всем стоит задать себе и близким один простой вопрос: «Оно того стоило?» Все, что произошло с Россией стоило нескольких оккупированных территорий? По факту ведь путинская власть не смогла добиться в Украине ничего стоящего. ДНР и ЛНР полностью не захвачены, Херсон потерян, Мариуполь лежит в руинах, политические отношения с мировыми державами разорваны. Вот прошел год, как «великая ядерная держава» вступила в войну, и какой итог? Договоренность с африканской Эритреей о взаимном признании университетских дипломов можно считать победой?

Россия то ли еще не начинала, то ли начала, но не полностью. И ради этой политической неразберихи каждый день погибают люди. В стране провели первую мобилизацию, запустили политическую истерию, нарастили полицейский произвол. Страна боится сказать не те слова, оказаться в тюрьме за лайки и комментарии. Доносы стали обыденностью... И все ради того, чтобы на короткое время почувствовать себя особенными и великими?

Что бы Путин сегодня в послании ни говорил, россияне в своей массе ничего кроме похоронок, семейных ссор и «разговоров о важном» от этой войны не получили. Всего за год страна, которая когда-то мечтала о космосе и задавала курс целым научным дисциплинам, начала гордиться количеством разрушенных городов и помешалась на поиске врагов народа. Вот такой он год войны, бездарный и бесцельный. Оно того стоило?

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип