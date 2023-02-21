Штанишки по размеру 2 Андрей Окунь

21.02.2023, 9:40

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фото: ТАСС

Амбиции Кремля скукожились до мелких стычек и бессмысленных лобовых атак.

Президент Владимир Путин сегодня будет благодарить Россию за мужество, хвалить солдат за боевые подвиги и превозносить экономику, выстоявшую под натиском мировых санкций. Он будет успокаивать россиян и провожать их в длинные выходные обещаниями новых побед. Правда, за последний год ситуация изменилась таким образом, что никто уже и не сможет назвать критерии победы России в войне с Украиной.

Еще год назад российская власть замахивалась на Киев. Путин грезил созданием огромного союзного государства и мечтал о геополитическом реванше за все прошлые обиды. Но случилось то, что и должно было. Размах боевых действий скукожился до мелких стычек и бессмысленных в стратегическом плане лобовых атак. Жизнь одела всех в штанишки по размеру, и на военное руководство России налезли самые маленькие: теперь оно вынуждено хвалиться захватами маленьких сел, потому что на большее не способно.

На фоне приближающейся годовщины войны, нам всем стоит задать себе и близким один простой вопрос: «Оно того стоило?» Все, что произошло с Россией стоило нескольких оккупированных территорий? По факту ведь путинская власть не смогла добиться в Украине ничего стоящего. ДНР и ЛНР полностью не захвачены, Херсон потерян, Мариуполь лежит в руинах, политические отношения с мировыми державами разорваны. Вот прошел год, как «великая ядерная держава» вступила в войну, и какой итог? Договоренность с африканской Эритреей о взаимном признании университетских дипломов можно считать победой?

Россия то ли еще не начинала, то ли начала, но не полностью. И ради этой политической неразберихи каждый день погибают люди. В стране провели первую мобилизацию, запустили политическую истерию, нарастили полицейский произвол. Страна боится сказать не те слова, оказаться в тюрьме за лайки и комментарии. Доносы стали обыденностью... И все ради того, чтобы на короткое время почувствовать себя особенными и великими?

Что бы Путин сегодня в послании ни говорил, россияне в своей массе ничего кроме похоронок, семейных ссор и «разговоров о важном» от этой войны не получили. Всего за год страна, которая когда-то мечтала о космосе и задавала курс целым научным дисциплинам, начала гордиться количеством разрушенных городов и помешалась на поиске врагов народа. Вот такой он год войны, бездарный и бесцельный. Оно того стоило?

Андрей Окунь, t.me

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