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Теперь очередь Путина терпеть унижение

  • Виктор Небоженко
  • 21.02.2023, 10:02
  • 2,228
Теперь очередь Путина терпеть унижение

Визит Байдена в Киев оказался похлеще, чем поездка Пелоси на Тайвань.

Байден приехал в Киев – это мужественный шаг.

1. Американцы опередили агрессивное выступление президента России Путина и лицемерно-миротворческое выступление президента Китая Си Цзиньпина, которые решили сыграть с Западом в игру «плохого и хорошего полицейского». Теперь кому-то из них придется менять свою игру – Путину или Си.

2. Накануне «судьбоносного» выступления Путина по поводу годовщины российской агрессии против Украины США подняли геополитические ставки на самый высокий уровень, недосягаемый для путинской России, и четко определили окончательную «красную линию»: Украина находится в зоне влияния и стратегической безопасности обновленного коллективного Запада, основанного на евроатлантических ценностях США и Европы.

3. Президент США Байден открыто бросил вызов Путину накануне его выступления и доказал решимость Америки помогать и защищать Украину.

4. Президент США показал, что он реально не боится российских угроз бомбардировок столицы Украины. Этот визит Байдена в Киев оказался похлеще, чем визит Пелоси на Тайвань, так унизивший Китай. Теперь пришла очередь терпеть унижение на весь мир Путина, который завтра в своем выступлении будет делать вид, что ничего страшного не произошло.

5. Внезапный приезд американского президента Байдена в Украину – это мужественный и смелый шаг. Ведь еще ни один американский президент не приезжал в Европу поддержать своих союзников во время войны (32-й президент США Франклин Рузвельт в феврале 1945 года посещал Ялтинскую конференцию. – ред.).

Виктор Небоженко, Facebook

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