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В Минске сгорел детский центр «Дядя Степа»

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  • 21.02.2023, 10:08
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В Минске сгорел детский центр «Дядя Степа»

В МЧС назвали предполагаемую причину пожара.

В Минске в понедельник произошел пожар в детском центре. Об этом говорится в сводке МЧС.

Горел детский центр «Дядя Степа», расположенный на втором этаже торгового центра «Виталюр» на минской улице Рафиева.

Огонь повредил имущество в помещении детского центра, а также соседний торговый павильон. Никто не пострадал. Пожар произошел около 6 утра 20 февраля.

Предполагаемая причина происшествия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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