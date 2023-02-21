В Минске сгорел детский центр «Дядя Степа»3
- 21.02.2023, 10:08
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В МЧС назвали предполагаемую причину пожара.
В Минске в понедельник произошел пожар в детском центре. Об этом говорится в сводке МЧС.
Горел детский центр «Дядя Степа», расположенный на втором этаже торгового центра «Виталюр» на минской улице Рафиева.
Огонь повредил имущество в помещении детского центра, а также соседний торговый павильон. Никто не пострадал. Пожар произошел около 6 утра 20 февраля.
Предполагаемая причина происшествия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.