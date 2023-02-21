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«Гауляйтер» Крыма поддержал Пригожина в конфликте с минобороны РФ

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  • 21.02.2023, 10:15
  • 6,348
«Гауляйтер» Крыма поддержал Пригожина в конфликте с минобороны РФ
СЕРГЕЙ АКСЕНОВ
АРХИВНОЕ ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Аксенов призвал расстреливать российских генералов.

В России обостряется конфликт между Пригожиным и минобороны РФ по поставке боеприпасов – на сторону ЧВК Вагнера уже стал российский «глава» Крыма Сергей Аксенов

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, передает «Эспрессо».

Аксенов поддержал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, ранее рассказавшего, что «обошел все известные кабинеты в Москве», добиваясь поставок боеприпасов.

«Считаю, что должностных лиц высшего ранга в министерстве обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в сознание», - сказал Аксенов.

Гауляйтер Крыма заявлял, что в 1941-45 годах таких начальников и генералов «ждала бы высшая мера наказания», то есть расстрел.

Также Аксенов призвал чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами Вооруженных сил и ЧВК Вагнера, не дожидаясь трибунала.

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