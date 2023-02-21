Валерий Карбалевич: Решается судьба Лукашенко 3 21.02.2023, 10:22

11,342

Валерий Карбалевич

Диктатор остался без ответа Кремля на главный вопрос.

За неделю до годовщины начала российского вторжения в Украину Лукашенко слетал в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Это визит Лукашенко к Владимиру Путину в Москву первый после перерыва почти в 1,5 месяца. В 2022 году они встречались 13 раз, чаще раза в месяц. Политолог Валерий Карбалевич в интервью «Белсату» обратил внимание, что пауза между последними встречами даже великовата.

«Частота их встреч не удивляет. Это фактически два союзника в войне против огромной коалиции, включающей в себя свыше 50 государств. И вполне естественно, что они встречаются столь интенсивно, ведь на сегодняшний день они единственные союзники. Им есть что обсудить, много вопросов», – рассказал Валерий Карбалевич.

Важный пункт московской встречи – из уст Лукашенко прозвучал своего рода отчет, что Беларусь выполняет на 100 процентов все договоренности с Россией в области обороны и безопасности. Были названы и сферы сотрудничества-комплектующие для самолетов, производство микроэлектроники в замену подсанкционной импортной и даже сборка штурмовикой Су-25.

«Я так понимаю, что Беларусь вошла в заказы российского ВПК, белорусские предприятия выполняют определенные заказы. Это оружие или коплектующие содействуют войне в Украине», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь американский Институт изучения войны ISW заподозрил, что Путин имеет планы не просто задействовать беларусские предприятия, а даже реквизировать их и переоборудовать под нужды российской армии. Тем самым, считают эксперты ISW, Лукашенко расплачивается за отказ отправлять белорусских военных в Украину.

Однако не совместные проекты Беларуси с Россией, вероятно, были главной темой и целью визита. По крайней мере для Лукашенко. Минский диктатор пытался узнать из первых уст о российских планах в войне. Опять же, по праву единственного союзника.

«Очевидно, что исход войны определяет очень много в судьбе политических режимов в России и в Беларуси, и поэтому для Лукашенко это важный вопрос. Ему важно знать эти планы, чтобы как-то адаптироваться к ним. Получил ли он ответы на свой вопрос – никто точно рассказать не сможет. Но это была его цель», – считает Валерий Карбалевич.

После протокольных заявлений и несколько информационных вбросов в начале встречи Лукашенко с Путиным дальше никакой информации о ее результатах не было. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал журналистам потом прислать отчет, но на сайте Кремля висит только стенограмма протокольной части встречи. Не было информации и об окончании визита.

Более того, как сообщал сайт Charter97.org, самолет Лукашенко после встречи с Путиным совершил загадочный перелет в Тверскую область РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».