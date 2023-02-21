«Я из роты остался один»: пленный русский морпех рассказал правду о боях за Угледар 2 21.02.2023, 10:31

4,984

Военный из «элитного» подразделения обвинил своего командира в разгроме.

На Донбассе были взяты в плен российские морские пехотинцы из «элитной» бригады, рассказавшие о преступлениях командиров. Расхваленные Путиным морпехи за «успехи» под Угледаром в Донецкой области открыли правду о происходящем на фронте. Они обвинили командира 155-й отдельной гвардейской бригады морских пехотинцев полковника Михаила Гудкова в безжалостном использовании российских солдат в войне против Украины.

Видео с пленными оккупантами опубликовал на ТГ-канале военкор Андрей Цаплиенко.

«Не получив конкретной задачи, людей отправляют на убой», - рассказывает российский солдат о попытках путинской армии прорваться в Угледар.

Там не считают потери, не разбираются, как будет происходить эвакуация. Есть приказ закрепиться, а как это солдаты будут сделать, никого не волнует.

«Я из роты остался один. 59 человек «двухсотые», - отмечает захватчик.

Морпеху удалось выжить, так как он спас жизнь своему командованию, и его вывезли в тыл. Там они пытались обороняться вместе с другими оккупантами, но в итоге оказались в украинском плену.

Дальше свою историю рассказал другой 20-летний морпех из «элитной» 155-й гвардейской бригады: «Управление бригадой относится к своему составу, как к «мясу», которое можно отправить в расход. Обеспечение ни о чем. Всех без разбора и медкомиссии распределяют либо в штурмовой батальон, либо в морскую пехоту. Единственная цель Гудкова, чтобы его подопечные захватили точку, а с какими потерями это будет делаться, ему не важно».

Исходя из своего опыта, пленные призывают россиян не участвовать в путинской «спецоперации».

«Даже не рыпайтесь. Защищайте свою родину, РФ, а не лезьте в Украину», - закончили оккупанты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».