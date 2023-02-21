Как сегодня обстоят дела с пригоном авто в Беларусь из Европы 21.02.2023, 10:45

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Цены выросли.

Что с наличием авто и ценами в Европе, сколько времени занимает доставка, какие машины наиболее востребованы и стоит ли приобретать авто именно в Германии? Об этом и не только abw.by поговорили со специалистами, работающими в сфере пригона автомобилей из Европы под заказ.

«Пик ажиотажа пришелся на лето прошлого года»

- В целом везде машин сегодня заметно меньше, чем было год назад. Все хорошее быстро раскупается, иногда не успеваешь забронировать и залог отправить, не говоря уже о том, чтобы организовать предварительный осмотр. Но в общем и целом машины покупаются и доставляются, хотя иногда поиски могут затягиваться, – отмечает Иван Кузьмицкий из wagen.by.

Цены относительно осени 2022 года выросли. На этот рост наложился повышенный спрос, поэтому о скидках со стороны продавцов речи не идет. На аукционах все по-прежнему: как были, так и есть дешевые варианты, но при этом достойные машины могут стоить немалых денег.

Свою роль играет и изменение курсов валют. Тем, кто хранит деньги в долларах, приходится подстраиваться под эти «качели» и принимать во внимание курс обмена доллара на евро. На конечную стоимость также влияет комиссия за перевод денег. Если раньше Беларусбанк брал за перевод 60 рублей, то недавно условия изменились, теперь комиссия составляет два процента суммы. При высокой цене автомобиля банку приходится отдать ощутимое количество денег.

Что касается других составляющих итоговой суммы, то ничего заметно не поменялось. Стоимость доставки держится на уровне середины прошлого года. Сроки доставки также остались прежними, и в среднем это 3-4 недели, хотя некоторые машины можно привезти и за неделю-две. Во многом срок зависит от продавца. Обычно затягиванием с подготовкой документов грешат французы, но и немцы в этом плане не всегда работают идеально.

Закрытие пункта пропуска «Бобровники» не должно серьезно сказаться на сроках доставки (разговор состоялся за день до того, как появилась информация об ограничении на въезд польских фур – прим.). Наша логистика не строилась через него, а машины с аукционов в принципе возятся через Литву. Но из-за этого определенно вырастет нагрузка на другие пункты пропуска, хотя пока все они работают в штатном режиме.

В данный момент спрос на автомобили из Европы несколько снизился. Пик ажиотажа пришелся на лето прошлого года. Сейчас наблюдается снижение интереса, в том числе и со стороны россиян. Однако все равно люди покупают машины с расчетом на перепродажу в Россию. Надо знать, какие варианты действительно интересны покупателям из РФ. В основном это BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Самыми востребованными сегодня являются Peugeot 3008 и 5008, Citroёn C5 Aircross, Renault Megane и Talisman, Opel Insignia, Volkswagen Passat, BMW 3-Series G20 и 5-Series G30/G31, Ford Focus IV, Mazda CX-5.

Если разделить по сегментам, то до 15.000 долларов можно рассматривать Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra и Peugeot 308. Цены на Focus IV лишь недавно “оптимизировались”, он стал вписываться в 15.000. Если поднять планку до 20.000 долларов, то в этом сегменте самые интересные варианты – Renault Talisman, Opel Insignia, Volkswagen Passat и Ford Mondeo. За цену от 20.000 до 25.000 долларов можно рассчитывать на тот же Passat, но в более крутой комплектации и с небольшим пробегом; двухлитровую Insignia. Также потенциально можно уложиться в этот бюджет с VW Arteon. Ну и где-то у верхней границы данного сегмента лежат стартовые цены на BMW 5-Series и Audi A6, хотя большинство этих машин все-таки попадает в диапазон 25.000-30.000.

Стоимость автомобилей в Германии, особенно хороших, чуть выше, чем в соседних странах. Дешевле всего автомобили продают итальянцы и французы. Но это не значит, что машины оттуда все поголовно плохие. Часто там попадаются дешевые варианты в хорошем состоянии. Поэтому покупателю вообще не стоит заморачиваться на тему того, откуда будет заказываться машина. Реально попадаются хорошие автомобили недорого в той же Италии, но с ними есть нюанс: чаще всего там нет зимнего пакета, поскольку в условиях итальянского климата в нем просто отсутствует необходимость. Наиболее укомплектованными обычно продаются машины в Нидерландах, а также в Люксембурге и Бельгии, хотя и в Германии есть хорошо «упакованные» авто. При этом стоимость доставки из Германии, Бельгии и Нидерландов одинаковая.

Конечно, на аукционах много машин, которые работали в доставке, – они могут быть поцарапанными внутри, с заметно изношенным салоном. Поэтому нужно сидеть и внимательно выбирать действительно достойные варианты».

«Стали активно заказывать «непроходные» автомобили»

- Что в Германии, что в других европейских странах ощутимого падения предложения мы не наблюдаем, – рассказывает Александр Аплевич из aplauto (Гродно). – Цены плавно растут уже года полтора. Резкого единовременного подорожания не происходит, но если посмотреть на стоимость машин сегодня и год назад, то увидим, что цены за этот период выросли процентов на десять.

Сейчас наблюдается интересная тенденция: стали довольно активно заказывать «непроходные» автомобили. Они в Европе стоят дешевле, плюс с объемами двигателей до 1,8 литра разница в цене льготной «растаможки» небольшая в сравнении с «проходными» авто, поэтому часто получается, что пригнать условно семилетний экземпляр из Европы выходит дешевле, чем купить аналогичную машину здесь.

Также стало много заказчиков, которые покупают автомобили на перепродажу. У них есть свободные деньги, они знают, что на машинах можно заработать. Эти люди приходят и просят привезти «что-то за 25-30». Им даже без разницы что. При этом многие рассчитывают, что эти машины купят россияне, но по факту оказывается, что и белорусских покупателей на них хватает. Мне кажется, что в отношении покупателей из РФ у наших продавцов завышенные ожидания. Думаю, примерно половина машин, которые пригонялись с расчетом на продажу россиянам, в итоге оседает на местном рынке.

Спрос сегодня очевидно стал ниже. Если в январе еще был нормальный поток заказов, не меньше, чем в ноябре-декабре, то в феврале тишина. После закрытия пункта пропуска в Берестовице часть клиентов, которые планировали что-то привозить, пока поставили этот процесс на паузу, чтобы посмотреть, как все разрешится. Но это абсолютно стандартное явление – каждая непонятная ситуация приводит к приостановке спроса.

С доставкой ситуация следующая. Если в пик спроса летом и осенью 2022 года все автовозы были забронированы на месяц вперед, а перевозчики подняли цены, то сегодня некоторые из них сами звонят и спрашивают, не надо ли что-то привезти. Ну и ценник на доставку немного снизился – буквально на 100-200 евро.

По доставке мы всегда сотрудничаем с одним и тем же перевозчиком, поэтому машина привозится в Беларусь за 5-10 дней с момента оплаты, во всяком случае из Германии, Бельгии и Нидерландов, а также Польши.

Стоит ли покупать автомобиль именно из Германии? На мой взгляд, нет. Я вообще не вижу разницы между состоянием машин из Германии, Нидерландов или Бельгии. Если автомобиль хороший, он хороший везде, если плохой – аналогично. Разве что во Франции и Италии больше, скажем так, «уставших» машин. Последнее время наблюдается спрос на автомобили из Польши. Если они изначально покупались там и обслуживались у местных дилеров, это тоже хорошие варианты. Плюс доставка оттуда дешевле и быстрее».

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