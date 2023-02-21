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Глава МИД Китая: Война в Украине «выходит из-под контроля»

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  • 21.02.2023, 10:55
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Глава МИД Китая: Война в Украине «выходит из-под контроля»

Заявление прозвучало на фоне визита Ван И в Москву на этой неделе.

Китай «глубоко обеспокоен» тем, что война в Украине «выходит из-под контроля».

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине, передает CNN.

«Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику «сегодня Украина, завтра Тайвань», - сказал китайский дипломат.

Отмечается, что заявление Цинь Гана прозвучало на фоне визита главного дипломата Китая Ван И в Москву на этой неделе.

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