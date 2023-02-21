Глава МИД Китая: Война в Украине «выходит из-под контроля» 1 21.02.2023, 10:55

3,414

Заявление прозвучало на фоне визита Ван И в Москву на этой неделе.

Китай «глубоко обеспокоен» тем, что война в Украине «выходит из-под контроля».

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине, передает CNN.

«Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику «сегодня Украина, завтра Тайвань», - сказал китайский дипломат.

Отмечается, что заявление Цинь Гана прозвучало на фоне визита главного дипломата Китая Ван И в Москву на этой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».