Глава МИД Китая: Война в Украине «выходит из-под контроля»1
- 21.02.2023, 10:55
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Заявление прозвучало на фоне визита Ван И в Москву на этой неделе.
Китай «глубоко обеспокоен» тем, что война в Украине «выходит из-под контроля».
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности Лантин в Пекине, передает CNN.
«Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику «сегодня Украина, завтра Тайвань», - сказал китайский дипломат.
Отмечается, что заявление Цинь Гана прозвучало на фоне визита главного дипломата Китая Ван И в Москву на этой неделе.