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Пять символических часов

  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 21.02.2023, 11:00
  • 1,958
Пять символических часов

Как Байден сломал российскую пропаганду.

Итак, Джо Байден полностью обыграл российского диктатора Владимира Путина на медийном поле. По очевидным причинам засекреченный (хотя Москву все же заранее поставили в известность) визит американского президента в Киев — первый за последние 15 лет — произвел настоящий фурор среди украинцев и в мировых медиа. Байден пробыл в украинской столице всего пять часов и уехал в Польшу, но этого оказалось достаточно, чтобы буквально унизить Путина. Это признают даже русские пропагандисты.

По информации Politico, помощники Байдена действительно рассматривали вариант организации максимально тайной поездки в Украину, однако пришли к выводу, и убеждали в этом президента, что «угроза безопасности» его или Украины того «не стоит». Однако последнее слово все равно остается за президентом. И уже можно констатировать, что решение он принял действительно весьма удачное и в плоскости внешнеполитических, и внутриполитических дивидендов.

А теперь по существу.

В общем, результаты визита президента США можно разделить на две части – символическую и практическую. Хотя, на самом деле, и практическая часть тоже вся проникнута символизмом.

Сам по себе факт визита свидетельствует о том, что Киев достаточно безопасен для пребывания американского президента. В частности, благодаря системам ПВО и ПРО, предоставленным коалицией союзников под руководством США. Это ненавязчивая реклама продукции западной оборонки.

Однако больше всего символизма мы видим в выборе даты приезда. Именно 20 февраля девять лет назад режим Путина начал войну против Украины с вторжения и оккупации Крыма. Для Кремля и «глубинного народа» России это сакральная дата, которую они отмечают с полагающимся «победобесием».

Вместе с тем, Байден посетил Киев в канун годовщины уже полномасштабного вторжения России. Эта авантюра обернулась полным провалом, и российский режим оказался в ситуации, из которой просто нет хороших выходов. Поэтому он держится вектора на продолжение войны, несмотря на огромные потери в живой силе и технике, а также экономические и политические. И этот вектор, очевидно, должен быть подтвержден во время назначенного на 21 февраля обращения Путина к Федеральному собранию, которое несколько месяцев откладывалось; и перед толпой отобранных зрителей на стадионе «Лужники». Внимание к этим мероприятиям было весьма серьезным, но Байден своей поездкой в Киев мгновенно все перечеркнул. Теперь, что бы Путин завтра не провозгласил, учитывая его минимальные опции реагирования в целом, это все будет выглядеть крайне жалко.

Тем более что на визит «сверхдержава» отреагировала разве что взлетом «мигов» в Беларуси. В Украине из-за этого традиционно была объявлена воздушная тревога, во время которой Байден и Зеленский спокойно продолжили гулять по Михайловской площади. Это еще более унизительно для Кремля, поскольку, как сообщил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, непосредственно перед прибытием президента США в украинскую столицу, он предупредил об этом Москву во избежание столкновения двух государств в случае, если бы Россия решила в этот день, напомним, символический. для Украины и РФ, нанести ракетный удар.

Поэтому Кремль предупредили, и он это проглотил. Не решился демонстрировать Байдену и своему плебсу военное могущество страны. Опять-таки ограничился лишь взлетом истребителей. Эта имитация угрозы напоминает скандальную историю с путинским лабрадором Кони и эксканцлером ФРГ Ангелой Меркель. Впрочем, адепты войны в РФ этого не заметили, потому что были невероятно разочарованы и раздражены.

Танки, деньги, два вектора

В то же время визит американского президента определенным образом суммирует несколько недавних событий, направленных на усиление обороноспособности Украины.

Речь идет о беспрецедентном саммите Украина-ЕС в Киеве. И о двух сверхрезультативных встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»), в ходе которых, в частности, принято решение о поставках танков и увеличении военной помощи. Речь идет и о Мюнхенской конференции по безопасности, где были задекларированы совместные усилия для обеспечения победы Украины.

Визит состоялся на фоне как энергичной дискуссии о предоставлении, наконец, Украине боевых самолетов, так и декларации поддержки союзниками скорейшего нового наступления Сил обороны.

С этим бэкграундом Байден прибыл в Киев, где констатировал (и это уже практическая часть): вместе с союзниками США предоставили и продолжают предоставлять более 700 танков, тысячи бронемашин, реактивные системы залпового огня, два миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, Байден анонсировал новый пакет помощи на $500 млн, наполнение которого станет известно уже на этой неделе.

Визит Байдена действительно мощный шаг, с какой стороны не посмотреть. Это политическая пощечина Кремлю в частности, это и очень «щедрый» жест поддержки Украины (обмен визитами в столь короткое время к тому же).

Но в то же время он является инвестицией американского лидера в собственное политическое будущее. Президентские выборы в США уже скоро. И Демократическая партия, и лично Байден нуждаются в максимальной мобилизации, чтобы предотвратить реванш Дональда Трампа. В этом плане Байден, гуляющий в День президентов США под звуки сирен в Киеве во время самой масштабной со времен Второй мировой войны в Европе, — это очень сильный образ для американского избирателя. Он нивелирует упреки относительно возраста и потенциала нынешнего президента США.

Таким образом Байден консолидирует свой электорат. А параллельно объединяет и союзников США в вопросе поддержки Украины, как собственно и король Карл III сегодняшним посещением украинских воинов, проходящих обучение в Великобритании. Это важно, ведь некоторые из союзников снова осторожно начали продвигать идею проведения переговоров с Кремлем вопреки общему тренду, закрепленному в озвученной Владимиром Зеленским формуле мира: «Победа на поле боя, а затем уже переговоры».

Китайский дрифт

Еще один важный аспект пребывания Джо Байдена в Украине касается визита главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Москву, который тоже проходит сегодня, 20 февраля.

Похоже, что это совпадение не случайно. Да, визит Байдена длился всего пять часов и был сугубо символическим, однако за этим символизмом легко спрятать определенные кулуарные договоренности, а именно с Китаем, по поводу завершения войны России против Украины.

Стоит отметить, что обоим визитам предшествовало медийное и политическое давление со стороны США на Китай как относительно информации о военной помощи от КНР России, так и презентация Ван И в Мюнхене китайского «мирного плана».

План в Мюнхене встретили прохладно, по сути. Но Пекин прекрасно понимает, что он никого и не заинтересует. Прежде всего, этот документ является формальным поводом во время переговоров в Москве начать диалог о завершении российской агрессии.

Для КНР это тоже важно, потому что она сейчас на развилке. С одной стороны, цель Пекина сдвинуть США на международной арене никуда не делась. С другой стороны, Кремль спутал ему карты, развязав длительную войну в духе Первой мировой. Для Китая эта война неудобна, мягко говоря, из-за большого количества собственных территориальных споров. Прежде всего Пекин не может признать, что Россия имеет какое-то право на украинские территории, поскольку это означает признать, что Тайвань может «уйти». Но при этом не может и отказаться от более чем доброжелательного нейтралитета по отношению к российскому империализму.

Еще один фактор – санкции. Китай уже предупредили о «красных линиях» в случае оказания военной помощи РФ. И Пекину вообще не выгодно подвергаться контрмерам Европы и США, так как это чревато потерей западных рынков, без которых экономика Китая, сегодня и без того находящаяся в не лучшем состоянии, может фактически обвалиться. Плана «Б» у них нет. 12 лет тому назад Пекин попытался подстраховаться на такой случай за счет увеличения внутреннего потребления, но потерпел фиаско, поэтому западные рынки остались приоритетными.

Именно поэтому у Китая нет лучшей опции, чем в дальнейшем держаться западных экономик. Тем более что и Вашингтон не против такой парадигмы. Как сказал Байден не так давно: США готовы конкурировать, но конфронтации не должно быть.

Отсюда и попытки Пекина повлиять на Москву уже посредством визита Ван И, который вновь будет ретранслировать недовольство Си действиями Путина.

В то же время, Соединенные Штаты не могут позволить Китаю поглотить Россию или определенные ее части. Такое развитие событий потенциально возможно в случае демонтажа режима Путина и возможного фрактального развала РФ после. В таком случае на ее территории могут возникнуть несколько новых независимых государств, которые будут иметь ядерное оружие. Поэтому, а также из-за факторов зависимости КНР от рынков Запада и внутренних территориальных проблем, Пекину и Вашингтону нужно договориться, как закончить нынешнюю войну на условиях Киева, а не на условиях Кремля — однако без распада России. В противном случае существует риск, что российско-украинская война может превратиться в прокси-войну США и Китая.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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