Пять символических часов Владислав Гирман, «Деловая столица»

21.02.2023, 11:00

1,958

Как Байден сломал российскую пропаганду.

Итак, Джо Байден полностью обыграл российского диктатора Владимира Путина на медийном поле. По очевидным причинам засекреченный (хотя Москву все же заранее поставили в известность) визит американского президента в Киев — первый за последние 15 лет — произвел настоящий фурор среди украинцев и в мировых медиа. Байден пробыл в украинской столице всего пять часов и уехал в Польшу, но этого оказалось достаточно, чтобы буквально унизить Путина. Это признают даже русские пропагандисты.

По информации Politico, помощники Байдена действительно рассматривали вариант организации максимально тайной поездки в Украину, однако пришли к выводу, и убеждали в этом президента, что «угроза безопасности» его или Украины того «не стоит». Однако последнее слово все равно остается за президентом. И уже можно констатировать, что решение он принял действительно весьма удачное и в плоскости внешнеполитических, и внутриполитических дивидендов.

А теперь по существу.

В общем, результаты визита президента США можно разделить на две части – символическую и практическую. Хотя, на самом деле, и практическая часть тоже вся проникнута символизмом.

Сам по себе факт визита свидетельствует о том, что Киев достаточно безопасен для пребывания американского президента. В частности, благодаря системам ПВО и ПРО, предоставленным коалицией союзников под руководством США. Это ненавязчивая реклама продукции западной оборонки.

Однако больше всего символизма мы видим в выборе даты приезда. Именно 20 февраля девять лет назад режим Путина начал войну против Украины с вторжения и оккупации Крыма. Для Кремля и «глубинного народа» России это сакральная дата, которую они отмечают с полагающимся «победобесием».

Вместе с тем, Байден посетил Киев в канун годовщины уже полномасштабного вторжения России. Эта авантюра обернулась полным провалом, и российский режим оказался в ситуации, из которой просто нет хороших выходов. Поэтому он держится вектора на продолжение войны, несмотря на огромные потери в живой силе и технике, а также экономические и политические. И этот вектор, очевидно, должен быть подтвержден во время назначенного на 21 февраля обращения Путина к Федеральному собранию, которое несколько месяцев откладывалось; и перед толпой отобранных зрителей на стадионе «Лужники». Внимание к этим мероприятиям было весьма серьезным, но Байден своей поездкой в Киев мгновенно все перечеркнул. Теперь, что бы Путин завтра не провозгласил, учитывая его минимальные опции реагирования в целом, это все будет выглядеть крайне жалко.

Тем более что на визит «сверхдержава» отреагировала разве что взлетом «мигов» в Беларуси. В Украине из-за этого традиционно была объявлена воздушная тревога, во время которой Байден и Зеленский спокойно продолжили гулять по Михайловской площади. Это еще более унизительно для Кремля, поскольку, как сообщил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, непосредственно перед прибытием президента США в украинскую столицу, он предупредил об этом Москву во избежание столкновения двух государств в случае, если бы Россия решила в этот день, напомним, символический. для Украины и РФ, нанести ракетный удар.

Поэтому Кремль предупредили, и он это проглотил. Не решился демонстрировать Байдену и своему плебсу военное могущество страны. Опять-таки ограничился лишь взлетом истребителей. Эта имитация угрозы напоминает скандальную историю с путинским лабрадором Кони и эксканцлером ФРГ Ангелой Меркель. Впрочем, адепты войны в РФ этого не заметили, потому что были невероятно разочарованы и раздражены.

Танки, деньги, два вектора

В то же время визит американского президента определенным образом суммирует несколько недавних событий, направленных на усиление обороноспособности Украины.

Речь идет о беспрецедентном саммите Украина-ЕС в Киеве. И о двух сверхрезультативных встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»), в ходе которых, в частности, принято решение о поставках танков и увеличении военной помощи. Речь идет и о Мюнхенской конференции по безопасности, где были задекларированы совместные усилия для обеспечения победы Украины.

Визит состоялся на фоне как энергичной дискуссии о предоставлении, наконец, Украине боевых самолетов, так и декларации поддержки союзниками скорейшего нового наступления Сил обороны.

С этим бэкграундом Байден прибыл в Киев, где констатировал (и это уже практическая часть): вместе с союзниками США предоставили и продолжают предоставлять более 700 танков, тысячи бронемашин, реактивные системы залпового огня, два миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, Байден анонсировал новый пакет помощи на $500 млн, наполнение которого станет известно уже на этой неделе.

Визит Байдена действительно мощный шаг, с какой стороны не посмотреть. Это политическая пощечина Кремлю в частности, это и очень «щедрый» жест поддержки Украины (обмен визитами в столь короткое время к тому же).

Но в то же время он является инвестицией американского лидера в собственное политическое будущее. Президентские выборы в США уже скоро. И Демократическая партия, и лично Байден нуждаются в максимальной мобилизации, чтобы предотвратить реванш Дональда Трампа. В этом плане Байден, гуляющий в День президентов США под звуки сирен в Киеве во время самой масштабной со времен Второй мировой войны в Европе, — это очень сильный образ для американского избирателя. Он нивелирует упреки относительно возраста и потенциала нынешнего президента США.

Таким образом Байден консолидирует свой электорат. А параллельно объединяет и союзников США в вопросе поддержки Украины, как собственно и король Карл III сегодняшним посещением украинских воинов, проходящих обучение в Великобритании. Это важно, ведь некоторые из союзников снова осторожно начали продвигать идею проведения переговоров с Кремлем вопреки общему тренду, закрепленному в озвученной Владимиром Зеленским формуле мира: «Победа на поле боя, а затем уже переговоры».

Китайский дрифт

Еще один важный аспект пребывания Джо Байдена в Украине касается визита главы министерства иностранных дел Китая Ван И в Москву, который тоже проходит сегодня, 20 февраля.

Похоже, что это совпадение не случайно. Да, визит Байдена длился всего пять часов и был сугубо символическим, однако за этим символизмом легко спрятать определенные кулуарные договоренности, а именно с Китаем, по поводу завершения войны России против Украины.

Стоит отметить, что обоим визитам предшествовало медийное и политическое давление со стороны США на Китай как относительно информации о военной помощи от КНР России, так и презентация Ван И в Мюнхене китайского «мирного плана».

План в Мюнхене встретили прохладно, по сути. Но Пекин прекрасно понимает, что он никого и не заинтересует. Прежде всего, этот документ является формальным поводом во время переговоров в Москве начать диалог о завершении российской агрессии.

Для КНР это тоже важно, потому что она сейчас на развилке. С одной стороны, цель Пекина сдвинуть США на международной арене никуда не делась. С другой стороны, Кремль спутал ему карты, развязав длительную войну в духе Первой мировой. Для Китая эта война неудобна, мягко говоря, из-за большого количества собственных территориальных споров. Прежде всего Пекин не может признать, что Россия имеет какое-то право на украинские территории, поскольку это означает признать, что Тайвань может «уйти». Но при этом не может и отказаться от более чем доброжелательного нейтралитета по отношению к российскому империализму.

Еще один фактор – санкции. Китай уже предупредили о «красных линиях» в случае оказания военной помощи РФ. И Пекину вообще не выгодно подвергаться контрмерам Европы и США, так как это чревато потерей западных рынков, без которых экономика Китая, сегодня и без того находящаяся в не лучшем состоянии, может фактически обвалиться. Плана «Б» у них нет. 12 лет тому назад Пекин попытался подстраховаться на такой случай за счет увеличения внутреннего потребления, но потерпел фиаско, поэтому западные рынки остались приоритетными.

Именно поэтому у Китая нет лучшей опции, чем в дальнейшем держаться западных экономик. Тем более что и Вашингтон не против такой парадигмы. Как сказал Байден не так давно: США готовы конкурировать, но конфронтации не должно быть.

Отсюда и попытки Пекина повлиять на Москву уже посредством визита Ван И, который вновь будет ретранслировать недовольство Си действиями Путина.

В то же время, Соединенные Штаты не могут позволить Китаю поглотить Россию или определенные ее части. Такое развитие событий потенциально возможно в случае демонтажа режима Путина и возможного фрактального развала РФ после. В таком случае на ее территории могут возникнуть несколько новых независимых государств, которые будут иметь ядерное оружие. Поэтому, а также из-за факторов зависимости КНР от рынков Запада и внутренних территориальных проблем, Пекину и Вашингтону нужно договориться, как закончить нынешнюю войну на условиях Киева, а не на условиях Кремля — однако без распада России. В противном случае существует риск, что российско-украинская война может превратиться в прокси-войну США и Китая.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».