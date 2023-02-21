Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в аварии МАЗа и маршрутки под Смолевичами 21.02.2023, 11:01

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Они находятся в Минской областной клинической больнице.

Врачи Минской областной больницы борются за жизни жертв аварии в Смолевичском районе. Сообщается, что семь пострадавших пассажиров маршрутки госпитализировали первоначально в ближайшую больницу, а когда их состояние стабилизировалось, пациентов перенаправили в профильные учреждения.

Ночью 21 февраля пятерых пострадавших перевезли в Минскую областную клиническую больницу. Состояние всех пятерых пострадавших медики оценивают как тяжелое.

- Все пятеро пациентов находятся в реанимационном отделении, их состояние тяжелое. В настоящее время в буквальном смысле идет борьба за их жизнь. Врачи делают все возможное, - прокомментировал mlyn.by главврач больницы Александр Линкевич.

Накануне вечером в Минздраве уточняли, что пятерых пострадавших в аварии перевезли в Минскую областную больницу, еще троих пациентов доставили в Центр сочетанной травмы БСМП, а пострадавшую в аварии девочку - в РНПЦ детской хирургии.

Напомним, в Смолевичском районе 20 февраля на трассе Р-69 Смолевичи - Шацк лоб в лоб на скорости столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутка. В аварии на месте погибли 11 человек, в том числе один ребенок, Следственный комитет устанавливал личности жертв смертельного ДТП. Также Минздрав сообщал о состоянии 10 выживших в жуткой аварии под Минском.

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