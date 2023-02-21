Пионтковский: Путина сковал большой страх 1 21.02.2023, 11:31

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Андрей Пионтковский

Главе Кремля стали известны результаты закрытых опросов россиян.

Российский оппозиционер, политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский озвучил причины, по которым Путин не оглашает вторую волну мобилизации в России.

«Он опасается социальной реакции. Понимаете, одно дело элита, которой физически ничего не угрожает, и другое дело – миллионы простых людей, над которыми нависнет угроза реально отправиться на смерть. Видимо, у них есть какие-то закрытые опросы, которые подсказывают, что такая откровенная, открытая мобилизация будет встречена негативно», – сказал эксперт в эфире телемарафона FREEДОМ.

Как отметил оппозиционер, существует стандартная оценка российского общества, которая гласит, что телевизор побеждает холодильник. Несмотря на то, что материальное положение в РФ становится все хуже и хуже, «победные» отчеты в телевизоре поддерживают путинский режим на плаву и сохраняют достаточно высокую лояльность населения к власти.

Но телевизор все-таки не может опровергнуть тот факт, что в рефрижераторах привозят «мобиков» из-под Бахмута, Угледара и других горячих точек фронта, отметил Пионтковский.

Поэтому Путин опасается, что новая официальная волна мобилизации будет встречена совсем не так, как первая, а гораздо более негативно.

В то же время существует и другая причина, по которой диктатор может не объявлять вторую волну мобилизации. «Предположим, завтра они наберут полмиллиона новых «мобиков». Но для того, чтобы превратить их из толпы в организованную армию, потребуются офицеры. На эти полмиллиона нужно будет 50 000 квалифицированных офицеров, а их нет», – объяснил эксперт.

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