Ученые раскрыли тайну «японской русалки»
- 21.02.2023, 11:36
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Местные жители верили, что она защищает от коронавируса.
В храме Эндзюин в городе Асакучи префектуры Окаяма в Японии, где создали эмоционального робота-ребенка, поклонялись мумифицированной «русалке», так как местные жители верили, что она обладает целебными свойствами, защищает от коронавируса, а тот, кто съест от нее кусочек, даже получит бессмертие.
Об этом пишет ресурс Аrkeonews.
12-дюймовое существо, то есть длинной 30,5 см, якобы было поймано в Тихом океане у японского острова Сикоку между 1736 и 1741 годами.
У существа есть две руки, на голове видны волосы, а во рту острые зубы, однако вместо ног или лап отчетливо заметен рыбий хвост.
Исследователи из Университета науки и искусств Курашики провели мумии анализы и компьютерную томографию и обнаружили, что существо оказалось полностью искусственным, созданным в конце 1800-х годов.
У него нет скелета, а тело сделано из бумаги, ткани и хлопка. По словам ученых, нижняя часть тела действительно была из рыбьего хвоста, но добавлена позже. В голову от млекопитающего была вставлена рыбья челюсть с зубами.
Впрочем, ученые так и не выяснили, для каких целей был создан этот «Голем-русалка», и как она оказалась внутри храма.