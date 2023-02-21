Ученые раскрыли тайну «японской русалки» 21.02.2023, 11:36

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Местные жители верили, что она защищает от коронавируса.

В храме Эндзюин в городе Асакучи префектуры Окаяма в Японии, где создали эмоционального робота-ребенка, поклонялись мумифицированной «русалке», так как местные жители верили, что она обладает целебными свойствами, защищает от коронавируса, а тот, кто съест от нее кусочек, даже получит бессмертие.

Об этом пишет ресурс Аrkeonews.

12-дюймовое существо, то есть длинной 30,5 см, якобы было поймано в Тихом океане у японского острова Сикоку между 1736 и 1741 годами.

У существа есть две руки, на голове видны волосы, а во рту острые зубы, однако вместо ног или лап отчетливо заметен рыбий хвост.

Исследователи из Университета науки и искусств Курашики провели мумии анализы и компьютерную томографию и обнаружили, что существо оказалось полностью искусственным, созданным в конце 1800-х годов.

У него нет скелета, а тело сделано из бумаги, ткани и хлопка. По словам ученых, нижняя часть тела действительно была из рыбьего хвоста, но добавлена позже. В голову от млекопитающего была вставлена рыбья челюсть с зубами.

Впрочем, ученые так и не выяснили, для каких целей был создан этот «Голем-русалка», и как она оказалась внутри храма.

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