Салливан: США предупредили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до прибытия 1 21.02.2023, 11:41

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Фото: Getty Images

В Белом доме не стали уточнять, каким был ответ Кремля.

Белый дом из соображений безопасности предупредил российское руководство о визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, стенограмму которого пресс-служба Белого дома обнародовала 20 февраля.

«Мы проинформировали Россию о том, что президент Байден посетит Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отбытия с целью исключить конфликтные ситуации. Из-за конфиденциального характера этих контактов я не буду уточнять, каков был ответ России или каким в точности было наше сообщение», – пояснил Салливан.

Он не уточнил, с кем конкретно в России администрация Байдена контактировала с целью предупредить о поездке американского лидера в Украину.

Заместитель советника главы Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер в свою очередь сообщил, что поездку американского президента в Украину готовили несколько месяцев.

«Этот визит тщательно планировали на протяжении месяцев, в процессе участвовали несколько служб Белого дома, а также небольшое число наших коллег из Пентагона, секретной службы и, разумеется, разведывательного сообщества», – рассказал Файнер.

Файнер отметил, что над визитом Белый дом также работал совместно с высокопоставленными представителями украинского правительства.

«Группа, сопровождавшая президента, была чрезвычайно малочисленна и состояла в основном из некоторых его ближайших помощников, небольшой медицинской бригады, фотографа и службы безопасности», – уточнил он.

В Белом доме подчеркнули, что Байден был полностью проинформирован о каждом этапе плана и любых возможных непредвиденных обстоятельствах, а затем принял окончательное решение о поездке в Украину 17 февраля, после финального совещания по обеспечению безопасности визита, параллельно консультируясь по телефону с некоторыми ключевыми членами своего кабинета национальной безопасности.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности того, кто что сказал ему [Байдену] в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как его безопасность. Скажу лишь, что он получил полную презентацию очень хорошего и очень эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слышал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск [во время визита] был управляемым. И он, в конце концов, принял решение [ехать в Киев]», – отметил Салливан.

В Белом доме добавили, что смогут более детально рассказать журналистам об организации поездки Байдена в Киев после завершения его европейского визита, а пока часть информации, в том числе подробности организации и виды транспорта, которыми пользовались президент и команда, не разглашаются из соображений безопасности.

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