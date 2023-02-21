«Согнувшись в три погибели, как вор в подворотне, она быстро скрывалась с бюллетенями» 2 21.02.2023, 11:46

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иллюстрационное фото

Жодинец рассказал об одном из главных фальсификаторов города.

К 60-летию со дня основания города в Жодино сделали ремонт отдела ЗАГСа. Постоянный читатель EX-PRESS.BY Денис вспомнил события августа 2020 года, когда он ждал результатов выборов возле Дворце культуры БЕЛАЗа, но так и не дождался.

«Думал, постараюсь забыть об этом, до лучших времен. Но не получается перевернуть страницы. Картинки начала августа, а особенно того дня — 9 августа 2020 года — то и дело всплывают в моей голове, — написал Денис.

— Я голосовал на участке во Дворце культуры БЕЛАЗа. И, как любой честный (читай — наивный) гражданин, надеялся увидеть результат подсчета голосов... Но увидел. Вот что я увидел: пока граждане у Дворца культуры ждали, что вывесят список, из запасной двери выскочили двое. Они выносили бюллетени. Одну из двоих я узнал сразу — заведующая ЗАГСом Марина Кухто, согнувшись в три погибели, как вор в подворотне, быстро скрывалась с бюллетенями...

Знаете, я не удивился. Я смеялся от того, насколько примитивной и предсказуемой была эта картинка...

Марину я знаю давно. Знаю, как легко и как именно она сделала карьеру. В общем, сомнений в том, что она НЕ будет испытывать угрызений от фальсификаций, лжи и от этого воровского побега, у меня не было. Не ошибся я.

Потом видел, как она лжет в демографических данных. И тоже не удивлен.

Потом узнал о ее премиях от ближних же ее коллег. Естественно, режим должен платить прислуге. Иначе прислуга не будет стараться...

Короче, противно это всё и уже не важно. Но вспомнилось. Потому что в Жодинском ЗАГСе сделали ремонт.

Теперь заведующая ЗАГСом имеет возможность жить в своей витиеватой параллельной реальности. ЗАГС Жодино отремонтировали в точности по эстетическим представлениям ее заведующей (поверьте, я знаю, что говорю): пафосно и дорого. Сходил бы, но противно.

В общем, что хочу сказать: я бы очень расстроился, увидев что-то талантливое и интересное в реконструкции ЗАГСа. Но я увидел банальность, в которую вложили деньги и... выдохнул. Все хорошо, все также безвкусно и неинтересно. Как и должно быть при режиме».

Как сообщили на госТВ, в ЗАГСе полностью изменилась цветовая гамма. Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах. На полу уложена мраморная плитка, стены оформили венецианской штукатуркой и зеркальными панно. Кроме того, добавили ультрасовременное световое решение — яркая подсветка украшает не только обновленный потолок, но и стол для росписи.

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