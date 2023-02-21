Минобороны Беларуси заявило о новых военных мерах против Украины 21.02.2023, 12:02

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Лукашисты готовятся к «масштабному конфликту»?

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко 21 февраля провел брифинг для атташе по вопросам обороны иностранных государств. На мероприятии присутствовали 18 представителей других стран, сообщает пресс-служба Миноборны.

Представитель Минобороны заявил, что обстановка вокруг Беларуси власти оценивают «как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности».

Ревенко заявил, что на основе этих сил «в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении».

Вспомнил чиновник и о войне в Украине, упомянув, что «в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии».

«Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам реагирования на них», — заявил Ревенко.

Лукашист подчеркнул, что «конфликт в Украине» может стать «более масштабным».

При этом представитель Минобороны не пояснил, в чем заключаются новые «меры реагирования».

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