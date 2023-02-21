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Глава МВД озвучил новые подробности страшной аварии под Смолевичами

  • 21.02.2023, 12:10
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Глава МВД озвучил новые подробности страшной аварии под Смолевичами

Будет проводиться очень большое количество экспертиз.

Водители грузовика МАЗ и маршрутки, которые столкнулись вчера в Смолевичском районе, по предварительным данным, не превышали скорость.

Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Причины аварии, в которой погибли 11 человек, устанавливаются.

«В настоящее время еще работает следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному ДТП.

Сказать, кто виноват, кто прав, в данный момент не могу. Потому что будет проводиться очень большое количество экспертиз. Вопросов действительно много. Предварительно — скоростной режим водителями не нарушался», — цитирует БелТА Кубракова.

Как писал сайт Charter97.org, врачи борются за жизнь пяти пострадавших в аварии МАЗа и маршрутки под Смолевичами.

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