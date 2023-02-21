Bloomberg рассказал подробности неанонсированного визита Байдена в Киев
- 21.02.2023, 12:23
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Президент США решил посетить Украину еще в декабре.
Президент США Джо Байден принял решение посетить Киев еще во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом сообщает Bloomberg.
Об этом плане знали всего несколько человек в Белом доме и Пентагоне.
Российскую сторону уведомили о том, что визит состоится, за несколько часов до прибытия, однако. Официального ответа от Кремля на присутствие Байдена в Украине, как пишет агентство, не поступало.
Для безопасности визита, а также предотвращения риска утечек информации, было определено, что вместе с Байденом в Украину отправится всего несколько ближайших помощников, небольшая медицинская бригада, два журналиста и охрана.
На самолета номер один Байден отправился вместе с советником по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном, заместителем начальника штаба Джен О’Мэлли Диллон, директором по операциям Овального кабинета Энни Томасини и другими помощниками.
Вместе с ними были всего два журналиста — один из AP, второй из Wall Street Journal.
Журналистам сказали, что они получат электронное письмо с темой «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу с деталями своего отъезда».
Они следовали инструкциям и отдали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел. Устройства им вернули только через 24 часа в посольстве США в Киеве.
Air Force One тайно вылетел на C-32 из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем в польский Жешув.
Приземлившись в Польше, президент США отправился в путешествие длиной 700 с лишним километров на поезде и прибыл в Киев в 8 утра по местному времени.