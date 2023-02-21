Медики назвали самую эффективную диету для улучшения зрения 1 21.02.2023, 12:29

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фото: depositphotos

Врачи раскрыли секрет «диеты светофора».

Хирург-офтальмохирург Шафик Рехман считает, что для здоровья глаз важно есть разноцветные продукты, нужно придерживаться так называемой «диеты светофора». В чем ее суть?

«Чем ярче напиток или тарелка с едой, тем лучше для здоровья глаз», – так кратко объясняет суть этой диеты врач.

К примеру, из красных продуктов для улучшения зрения можно выбрать красные ягоды, помидоры, красный перец, красное мясо, которое в умеренных количествах содержит цинк, лосось.

В этих продуктах много витамина С, имеющего антиоксидантные свойства, который «помогает предотвратить или отсрочить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, (ВМД)». В то же время как диета с нестачей витамина С может вызвать проблем из сетчаткой и проблемы с роговицей, заболевание поверхности глаза».

Возрастная макулярная дегенерация ВМД или возрастная макулярная дегенерация поражает людей в возрасте от 50 до 60 лет. Первым симптомом болезни часто является размытая или искаженная область вашего зрения.

Симптомами ВМД могут быть:

восприятие прямых линий волнистыми или кривыми,

когда объекты выглядят меньше обычного,

цвета кажутся менее яркими, чем раньше,

видение вещей, которых нет (галюцинации).

Из оранжевых и желтых продуктов для зрительной диеты подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. Эти продукты содержат не только витамин С, но и бета-каротин, улучшающий зрение.

Зеленые продукты — капуста, разнообразные салаты, содержащие зеаксантин и лютеин, — помогают улучшить состояние при возрастной дегенерации желтого пятна и замедлить его прогрессирование.

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