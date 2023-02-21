Минобороны Беларуси планирует 150 «военных мероприятий» с Россией 3 21.02.2023, 12:37

1,548

Также пройдут масштабные «учения».

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко рассказал о предстоящих военных учениях «Щит союза».

Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности.

«Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки — совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза-2023», которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября», — добавил Ревенко.

Такие масштабные военные учения обычно проводятся один раз в два года, при этом их названия чередуются — «Запад» и «Щит союза».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».