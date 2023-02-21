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Минобороны Беларуси планирует 150 «военных мероприятий» с Россией

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  • 21.02.2023, 12:37
  • 1,548
Минобороны Беларуси планирует 150 «военных мероприятий» с Россией

Также пройдут масштабные «учения».

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко рассказал о предстоящих военных учениях «Щит союза».

Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности.

«Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки — совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза-2023», которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября», — добавил Ревенко.

Такие масштабные военные учения обычно проводятся один раз в два года, при этом их названия чередуются — «Запад» и «Щит союза».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины.

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