Минобороны Беларуси планирует 150 «военных мероприятий» с Россией

Минобороны Беларуси планирует 150 «военных мероприятий» с Россией3
- 21.02.2023, 12:37
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Также пройдут масштабные «учения».
Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко рассказал о предстоящих военных учениях «Щит союза».
Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности.
«Среди центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки — совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза-2023», которое пройдет на территории России с 22 по 26 сентября», — добавил Ревенко.
Такие масштабные военные учения обычно проводятся один раз в два года, при этом их названия чередуются — «Запад» и «Щит союза».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси против Украины.