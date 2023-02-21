закрыть
21 февраля 2023, вторник, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши: Во время визита Байдена в Варшаву будет поднят важный для Украины вопрос

2
  • 21.02.2023, 12:37
  • 2,616
МИД Польши: Во время визита Байдена в Варшаву будет поднят важный для Украины вопрос
Фото: Charter97.org

От этого зависит формат военной поддержки ВСУ.

Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Джо Байденом, который находится с визитом в Польше.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире «Польского радио».

«Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита «Бухарестской девятки». Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка», - сказал он.

Напомним, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох