МИД Польши: Во время визита Байдена в Варшаву будет поднят важный для Украины вопрос 2 21.02.2023, 12:37

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Фото: Charter97.org

От этого зависит формат военной поддержки ВСУ.

Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Джо Байденом, который находится с визитом в Польше.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире «Польского радио».

«Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита «Бухарестской девятки». Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка», - сказал он.

Напомним, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

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