В Россию идет нескончаемый поток «груза 200»: шокирующие кадры из аэропорта Новосибирска

В Россию идет нескончаемый поток «груза 200»: шокирующие кадры из аэропорта Новосибирска4
- 21.02.2023, 12:50
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Сотни цинковых гробов попали на видео.
Telegram-канал «Любить Новосибирск» опубликовал видео, на котором запечатлено около сотни гробов. Как утверждает канал, видео сделано в аэропорту Новосибирска Толмачево, а в цинковых ящиках — тела погибших в Украине.
Ролик прислал один из подписчиков канала. Когда видео было записано, неизвестно.
«Любить Новосибирск» сообщает, что к гробам прикреплены свидетельства о смерти, на некоторых из них написан регион или населенный пункт, куда дальше отправят груз.
Работники аэропорта показали, как к ним прибывают сотни цинковых гробов с телами погибших в Украине мобилизованных.
Прямо на гробах прикреплены копии свидетельств о смерти. Дальше по региону их будут развозить уже грузовиками.