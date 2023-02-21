Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип

21.02.2023, 12:55

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Владимир Халип

Хотели поначалу поездок Ына скопировать, да неувязочка вышла.

Потерпевший сам рассказал эту странную историю. Если порыться слегка в «Ютюбе», нетрудно найти тот самый ролик. Сюжет незамысловат. Искренность зашкаливает. Некоторое смущение рассказчика понятно. Легкая ирония вполне оправдана. А случай вообще-то сам по себе ужасный. Даже представить страшно, что иногда подстерегает людей даже такого ранга в обычном, казалось бы, рейсе. В самой заурядной служебной поездке. И что характерно, к моменту происшествия никакой войны еще и в помине не было. А когда это случилось, не уточняется. Возможно, все засекречено. Спрятано от посторонних. И только ранг рассказчика позволяет слегка приоткрыть тайну.

Так вот, погожим летним днем летел он куда положено. Маршрут знакомый, обкатанный. Экипаж надежный, давно и всесторонне проверенный - ребята что надо. А про самолет и говорить нечего – из соответствующего авиаотряда. Делать было нечего. Пристроился у иллюминатора. Работал, как обычно, с документами. Пока не надоело. Отвлекся на минуту, чтобы посмотреть на облака. И вот тут что-то вдруг шарахнуло.

Грубо. Жестоко. Непредвиденно. Будто какой-то злой мальчуган, кобенясь, запустил булыжником в проезжающее мимо авто крутого дядьки. Двигатель поперхнулся, задымил, заглох. У граждан обычных в такие моменты душа уходит в пятки. А лицам высокопоставленным такие чувства по рангу не положены. Что бы ни случилось, надо хорохориться и даже улыбаться. Тем более, что из кабины пилотов уже долетело полное задора донесение: ничего необычного – в турбину влетела сдуру птица. Он тут же начал подначивать: а может, попытаемся совершить мягкую посадку? Посмеялись, пошутили – все же хваты, включая пассажира. Короче, до запасного аэродрома дотянули. Вот такая незамысловатая история в сбивчивом исполнении самого потерпевшего.

Финал, конечно, разочаровывает. Слушатели ждали не того. Почти как у известного сатирика: от него подвигов ждали, а он чижика съел. А вот близкое окружение этот инцидент впечатлил чрезмерно. Все начали тут же искать более надежный вариант перевозки столь значимой персоны. И выросло это в проблему особой государственной важности. Потому что в те времена еще не сузилось пространство катастрофически, и внезапных перемещений было в избытке.

Что тут скрывать – он и сам до крайности был озабочен возникшей проблемой. Тем более, что если от кого и не ждал никакого коварства, так это от птиц. Еще памятен был тот день, когда он персонально вел в жаркие страны улетающий клин журавлей. Просто поднял в воздух лихой дельтаплан, пристроился во главе стаи и повел. Птицы не возражали. Они сразу сообразили, что с этим типом не прогадаешь. И генеральную линию определит, и границу поможет пересечь без досмотра. Но где эти сентиментальные времена? Ушли, канули в Лету. В небе теперь вместо курлыкающей стаи – сплошное воронье да всякие дроны и прочие беспилотники. В случае чего, на мягкую посадку рассчитывать не придется. Вот и чем сейчас может закончиться самая простая поездка по давно освоенному маршруту?

Однако хваткие мужички из близкого окружения лирическими размышлениями о журавлях и прочих аистах себя не утруждали. Связались с военпромом. Взяли очередной миллиард из казны. Раздербанили. День и час презентации креативного решения проблемы рассчитали идеально. Еще с минувшего года шеф пишет какое-то письмо своему народу. В лице совета федерации, соответственно. Вот только окончательный вариант этого послания почему-то никак не вытанцовывается. Понять внезапную заминку можно. Зима. Февраль на исходе. Сезонная усталость.

Решение было единодушным. Надо рвануть куда-нибудь в глушь. Вышколенная охрана обеспечит видимость полного уединения. Побродить по берегу озера. Посидеть у огня. И лихая концовка ответственной речи найдется сама собой. Тем более, что бронепоезд, о котором так пылко судачили большевики, уже стоит на запасном пути. Сказано – сделано. Выдающуюся личность водворили в соответствующий лимузин. Охрана изобразила прорыв. И кортеж с гиканьем и свистом помчался по Москве. Где-то в неизвестном районе за глухим бетонным забором с колючей проволокой по верхней кромке уже стоял наготове обещанный бронепоезд. Он почти ничем не отличался от пассажирского поезда. Разве только над крышей какого-то вагона топорщилась антенна РЛС. И вообще состав был каким-то тяжелым, угрюмым. Вызывал дурные предчувствия. Тем не менее, пассажира загрузили. Распрощались. И смылись. Состав двинулся, набирая скорость.

Пассажиру персональный вагон не понравился. Богато. Неуютно. Похабно. Непонятно, где что. Сел за бесконечно длинный стол. Извлек свои исчерканные бумаги. Попытался править. Но тут в вагон шустро вкатился колобок в камуфляже. Коротконогий. Кряжистый. Красномордый. Рявкнул неуместно:

- Комендант бронепоезда, как такового! Имею предписание на всем пути знакомить с особенностями устройства средств связи и артвооружения состава. - Выдержал паузу и добавил с похабной ухмылкой: - А ничего себе вагончик? Все как у товарища Троцкого! Даже ковер. Хотели поначалу поездок Ким Чен Ына скопировать, да неувязочка вышла. Не знали точно, нужен ли бассейн с комсомолками…

- Пошел вон!

Колобок исчез мгновенно. А он еще пытался работать, но куда там! Ощущение какого-то коварства, подлого обмана и даже заговора не покидало ни на минуту. После бессонной ночи, когда сквозь лесную глушь за окном обозначились первые проблески солнца, он решился. Собрал бумаги. Застегнул пальто. И после долгих и безуспешных попыток выбрался в тамбур. И на первом же повороте, когда этот окаянный бронепоезд замедлил скорость, рванул опрометью в лес. Долго блуждал. Менял маршрут. То впереди, то в каком-то неведомом направлении слышал злобный лай собак. И совсем сбивался с пути. А потом ему повезло. Вдруг открылось перед ним холмистое поле. И оно показалось даже знакомым. Да вот же ельничек по левую руку. Во время одиноких вечерних прогулок иногда он сюда добирался. Вот по той тропинке. А по ту сторону холма – тот самый дом, где так уютно пылает камин. И всё там, как в прежние времена.

Он почти миновал этот ельничек и вышел уже на тропинку, такую знакомую. И тут где-то по правую сторону послышались какие-то странные клики. Там, у незамерзающего озерца, взмахивая крыльями, танцевали журавли. Еще не наступила весна, еще только первые проталины, а они уже тут. Вот птицы! Да никак это все те же?.. Смотрят в его сторону. Узнали?.. Хлопая крыльями, с какими-то неистовыми криками, журавли бежали прямо к нему. Потом взлетели. И тут за спиной послышался чей-то злобный окрик:

- Документ!

Он оглянулся. Перед ним стоял все тот же колобок в камуфляже. Красномордый. Кряжистый. Злой. И только одно отличие невозможно было не заметить – у этого из верхнего кармана торчал дорогущий смартфон. Да еще в ельничке пряталась смущенно сторожевая будка. Задержанный с трудом подавил гнев.

- Не узнаешь? А бронепоезд твой где?

- Как не узнать? Вон у меня в будке портрет во всю стенку. Один к одному.

- Так какие вопросы? Если туго соображаешь, позвони!

- Позвонил. На главный пост. Вызвал наряд. А гость, которого ждали, уже на месте. Принял ванну. Позавтракал. Сейчас у него массаж.

- А как же я?.. - вырвалось невольно.

Охранник помолчал.

- Наряд разберется. Сказали, дублер не нужен. Ты мне вон журавлей распугал! Я их подкармливаю. Колбаской. А ты мне тут про какой-то бронепоезд!.. Охранник я, понял?

А журавли не спешили прощаться. И ему показалось вдруг, что птицы его поджидают. Они очерчивали над заповедным полем медленный круг, выверяя курс. Конечно, с тем, который оставался там, на земле, в пути было бы намного проще – он уже испытан в сезонном полете. А о том, что он не умеет летать, никто в этой стае даже подумать не мог. Как это такая личность может не летать? Птицы выстроились в четкий клин и потянулись к горизонту, все еще окликая призывно оставшегося на земле. Как будто пытались сказать ему что-то очень важное. И на этот раз дикция их была безупречной.

- В Гаагу!.. В Гаагу!..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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