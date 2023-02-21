Спецотряд ВСУ разгромил россиян в Бахмуте: десятки раненых и убитых 21.02.2023, 13:04

Украинские нацгвардейцы нанесли мощный удар по оккупантам.

Бойцы Национальной гвардии Украины продемонстрировали успешный удар по оккупантам в Бахмуте на Донетчине. В результате были ликвидированы 18 захватчиков, еще 25 ранены.

Видео метких ударов попало в сеть. Как отметили в Нацгвардии, защитники активно уничтожают живую силу врага с помощью минометов 60 и 120 мм.

В результате очередной «бавовны» бойцы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» уничтожили 18 военных РФ, 25 получили ранения.

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