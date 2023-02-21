Спецотряд ВСУ разгромил россиян в Бахмуте: десятки раненых и убитых
- 21.02.2023, 13:04
Украинские нацгвардейцы нанесли мощный удар по оккупантам.
Бойцы Национальной гвардии Украины продемонстрировали успешный удар по оккупантам в Бахмуте на Донетчине. В результате были ликвидированы 18 захватчиков, еще 25 ранены.
Видео метких ударов попало в сеть. Как отметили в Нацгвардии, защитники активно уничтожают живую силу врага с помощью минометов 60 и 120 мм.
В результате очередной «бавовны» бойцы 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» уничтожили 18 военных РФ, 25 получили ранения.