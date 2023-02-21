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Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью

  • 21.02.2023, 13:13
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Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью

На этот раз — в сфере налогообложения.

Украина уведомила Беларусь о прекращении действия соглашения об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.

«В сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать соглашение прекратившим действие», — заявили в министерстве.

По этой причине нормы документа не будут применяться по доходам, начисленным или выплаченным с 1 января 2023 года, а также к прибыли, имуществу за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января этого года.

Соглашение между Украиной и Беларусью соглашения об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество было подписано в декабре 1993 года.

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, Украина разорвала соглашения с Беларусью в сфере авиационного поиска.

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