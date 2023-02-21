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Госдеп: США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов

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  • 21.02.2023, 13:29
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Госдеп: США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов

Это значительно ускорит поставки военной техники ВСУ.

США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов. Это значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense.

Напомним, что США объявили о своем решении отправить Украине танки M1 Abrams еще месяц назад. При этом Штаты все еще решают, какую версию передать и изымать ли машины из имеющихся запасов или заказывать новые.

В конце января, когда США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams, речь шла о M1A2. Для их приобретения должна быть использована Инициатива содействия безопасности Украины. То есть танки бы закупили, а не передали из запасов.

Однако первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун отметил, что решение фактически не принято. По его словам, поставки могут быть комбинацией закупленных и взятых из запасов танков. Такой шаг ускорил бы поставки.

При этом Браун не знает, какую версию получит Украина и когда будет принято окончательное решение.

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