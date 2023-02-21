Госдеп: США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов 1 21.02.2023, 13:29

2,450

Это значительно ускорит поставки военной техники ВСУ.

США могут передать Украине танки Abrams из собственных запасов. Это значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense.

Напомним, что США объявили о своем решении отправить Украине танки M1 Abrams еще месяц назад. При этом Штаты все еще решают, какую версию передать и изымать ли машины из имеющихся запасов или заказывать новые.

В конце января, когда США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams, речь шла о M1A2. Для их приобретения должна быть использована Инициатива содействия безопасности Украины. То есть танки бы закупили, а не передали из запасов.

Однако первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун отметил, что решение фактически не принято. По его словам, поставки могут быть комбинацией закупленных и взятых из запасов танков. Такой шаг ускорил бы поставки.

При этом Браун не знает, какую версию получит Украина и когда будет принято окончательное решение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».