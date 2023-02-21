Политолог: Готовится новый этап соучастия Лукашенко в войне против Украины

Политолог: Готовится новый этап соучастия Лукашенко в войне против Украины1
- 21.02.2023, 13:32
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За кулисами переговоров диктатора в Москве были приняты важные решения.
17 февраля Лукашенко в очередной раз встретился с Владимиром Путиным.
Историк и политолог Роза Турарбекова в эфире «Еврорадио» отмечает: в публичном пространстве нет озвученных итогов этой встречи и нет документов, на которые можно было бы опираться и осуществлять ее анализ, поэтому здесь большое поле для спекуляций.
— Мне кажется, готовится некий новый этап соучастия белорусского режима в агрессии против Украины. Большой вопрос, какие предложения были озвучены Кремлем. Когда Лукашенко комментировал встречу для прессы, он проговаривал, что белорусская сторона выполняет договоренности перед Россией на 100% — те, что были три месяца назад, и те, что еще раньше.
Мне кажется, это как раз были мысли о том, что сейчас звучат новые предложения о формах участия Беларуси в этой войне. Возможно, ответ Лукашенко на эти предложения будет озвучен им в ходе их следующей встречи с Путиным.