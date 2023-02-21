Белорусов призвали «стучать» на мобильных операторов

Белорусов призвали «стучать» на мобильных операторов5
- 21.02.2023, 13:48
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КГК завел специальный короткий номер.
Комитет госконтроля завел специальный короткий номер 191, на который можно будет пожаловаться на работу мобильных операторов. «Горячая линия» будет работать с 21 февраля по 10 марта.
КГК ждет жалобы на:
некачественное оказание услуг сотовой связи и сервисов на ее основе;
излишнее начисление либо списание стоимости услуг;
необоснованное подключение дополнительных опций;
невыполнение требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг;
недостатки при сервисном и гарантийном обслуживании и др.