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Белорусов призвали «стучать» на мобильных операторов

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  • 21.02.2023, 13:48
  • 3,778
Белорусов призвали «стучать» на мобильных операторов

КГК завел специальный короткий номер.

Комитет госконтроля завел специальный короткий номер 191, на который можно будет пожаловаться на работу мобильных операторов. «Горячая линия» будет работать с 21 февраля по 10 марта.

КГК ждет жалобы на:

некачественное оказание услуг сотовой связи и сервисов на ее основе;

излишнее начисление либо списание стоимости услуг;

необоснованное подключение дополнительных опций;

невыполнение требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг;

недостатки при сервисном и гарантийном обслуживании и др.

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