Белорусов призвали «стучать» на мобильных операторов 5 21.02.2023, 13:48

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КГК завел специальный короткий номер.

Комитет госконтроля завел специальный короткий номер 191, на который можно будет пожаловаться на работу мобильных операторов. «Горячая линия» будет работать с 21 февраля по 10 марта.

КГК ждет жалобы на:

некачественное оказание услуг сотовой связи и сервисов на ее основе;

излишнее начисление либо списание стоимости услуг;

необоснованное подключение дополнительных опций;

невыполнение требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг;

недостатки при сервисном и гарантийном обслуживании и др.

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